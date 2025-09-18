El emotivo recuerdo de Nico Vázquez

Nico Vázquez atraviesa un momento de profundo dolor tras la pérdida de Umma, su labradora de dieciséis años. En su cuenta de Instagram, publicó una emotiva despedida donde destacaba: “No hay un día que no te extrañe, Umma”, acompañada de fotos donde ambos compartían instantes de afecto y complicidad.

La separación reciente de Gimena Accardi ha intensificado su tristeza, pero la ausencia de su fiel compañera se ha convertido en su principal fuente de desconsuelo. Umma falleció en noviembre de 2024, y desde entonces, el actor ha compartido su dolor. En su despedida, Vázquez escribió: "Nos diste tanto amor en estos 16 años. Desde que llegaste a casa, supimos que eras especial".

Recuerdos de momentos juntos, como amaneceres y atardeceres, han marcado su memoria. Vázquez evocó la alegría de Umma corriendo en la playa y su compañía incondicional durante la pandemia, cuando los tres bailaban para distraerse del encierro.

La perra, que lo acompañó incluso en el teatro, dejó una huella imborrable en su vida. “Extrañaré verte interactuar con Gime. Tan hermosas juntas”, reflexionó Vázquez, cuestionando qué tan grande es el vacío que deja un animal querido.

Gimena Accardi también rindió homenaje a Umma en sus redes, compartiendo versos de Pablo Neruda y expresando: “Ummi vivió 16 años de plena salud y rodeada de amor. Gracias por tanto amor, te amo con el alma”.

Umma partió en calma, un "silencio" que Vázquez y Accardi han tenido que aprender a manejar. Ambos expresaron su gratitud hacia la mascota que fue testigo de su historia de amor, viajes y mudanzas.

La pérdida de Umma ha resonado entre los seguidores de Vázquez, quienes no solo acompañan su dolor por la ruptura con Accardi, sino también por la partida de un ser querido que dejó una marca imborrable en sus vidas. La memoria de Umma, la perra que supo amar y ser amada, vivirá eternamente en los corazones que la conocieron.