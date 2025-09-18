Ejercicios para aliviar los gases intestinales

Los gases intestinales son un subproducto normal de la digestión, pero su acumulación excesiva puede provocar incomodidad. A continuación, se presentan ejercicios sencillos para aliviar esta molestia.

¿Por qué se generan los gases intestinales?

Durante la digestión, el cuerpo descompone los alimentos, lo que produce gases como dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y metano. Por lo general, estos gases se expulsan de manera natural a través de eructos o flatulencias. Sin embargo, en ocasiones, su acumulación puede causar malestar abdominal.

Ejercicios para aliviar la acumulación de gases

Respiración profunda: Este ejercicio relaja los músculos abdominales y facilita la liberación de gases. Para hacerlo, siéntese con la espalda recta. Coloque una mano en el pecho y otra en el abdomen. Inhale profundamente por la nariz y exhale lentamente por la boca. Movimientos de rodillas al pecho: Acostado boca arriba, flexione las rodillas y abraza las piernas hacia el pecho durante unos segundos. Este movimiento masajea suavemente el abdomen y ayuda a liberar gases atrapados. Postura de la cobra: Este ejercicio de yoga estira y fortalece los músculos abdominales. Acostado boca abajo, levante el torso con las palmas en el suelo, estirando los brazos completamente. Masaje abdominal: Sentado o acostado, coloque las manos sobre el abdomen y realice movimientos circulares en el sentido de las agujas del reloj. Este masaje puede ayudar a mover los gases atrapados en el tracto digestivo. Estiramiento lateral: Siéntese en el suelo con las piernas estiradas. Inclinando el torso hacia un lado, intente tocar el suelo con la mano. Mantenga la posición y repita hacia el otro lado. Este ejercicio estira los músculos abdominales y puede liberar gases atrapados.

Incorporar estos ejercicios en su rutina puede ayudar a reducir el malestar abdominal asociado con los gases intestinales.