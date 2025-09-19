La nueva Ley de Reparto de ATN obliga a distribuir automáticamente los fondos entre las provincias

El Senado y Diputados rechazaron el veto de Javier Milei y reinstauraron la Ley de Reparto de ATN.

La norma obliga a distribuir automáticamente el 1% de la masa coparticipable entre las provincias, sin discrecionalidad presidencial.

Los gobernadores impulsaron la reforma para garantizar previsibilidad y limitar el uso político de los fondos.

Milei argumentó que la discrecionalidad es clave para responder rápido ante emergencias y proteger el equilibrio fiscal.

La votación de dos tercios en ambas cámaras exhibe un consenso transversal y el aislamiento del oficialismo.

La medida redefine el federalismo fiscal y marca un giro en la relación Nación-provincias.

La ley que quedó vigente tras la votación del Senado redefine el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN): a partir de ahora, esos fondos deberán distribuirse de manera automática entre las provincias, siguiendo los mismos coeficientes que rigen la coparticipación federal. La medida, impulsada por gobernadores de todo el país, limita la discrecionalidad del Poder Ejecutivo y representa un giro en el esquema fiscal que históricamente vinculó a la Casa Rosada con los gobiernos locales.

La decisión parlamentaria marcó un hito político. Luego de que Javier Milei vetara la norma el 12 de septiembre, ambas cámaras del Congreso reunieron las mayorías agravadas de dos tercios para rechazar el veto y restituir la ley. El Senado selló ayer por la tarde la suerte del Ejecutivo, después de que Diputados hiciera lo propio días atrás. Con ese nivel de consenso, el proyecto recuperó fuerza de ley y ahora el Gobierno debe reglamentarlo para su implementación.

Los ATN representan el 1% de los fondos de coparticipación federal, recaudados antes de su distribución automática. Originalmente concebidos como un recurso de contingencia para asistir a provincias en emergencias financieras, en la práctica se convirtieron en una herramienta política: sucesivas administraciones nacionales, sin importar el signo partidario, los utilizaron para premiar aliados o castigar opositores. El cambio aprobado busca terminar con ese manejo discrecional.

Para los gobernadores, la nueva normativa garantiza mayor previsibilidad en un contexto económico ajustado. Ante la caída de la recaudación y la presión social por las restricciones fiscales, los mandatarios provinciales consideran vital asegurar un flujo estable de recursos. Además, recuerdan que la reforma constitucional de 1994 ordena que las transferencias federales se realicen de manera automática y bajo criterios objetivos, algo que la normativa anterior sobre ATN no respetaba plenamente.

Milei, en cambio, defendió el veto como una forma de preservar herramientas de acción rápida ante crisis imprevistas. Argumentó que la discrecionalidad en los ATN no es un privilegio arbitrario sino un mecanismo de respuesta ágil para emergencias. Según la Casa Rosada, automatizar su reparto debilita la capacidad del Estado nacional para intervenir de manera inmediata en situaciones extraordinarias y compromete el equilibrio fiscal.

La contundencia de la votación —dos tercios en ambas cámaras— evidencia un consenso transversal entre oficialistas disidentes, opositores y gobernadores. También revela el creciente aislamiento del Gobierno en el Congreso. Si cualquiera de las dos cámaras hubiera ratificado el veto, la ley habría caído. El resultado deja en claro que, frente a intereses provinciales compartidos, las tensiones partidarias pueden ceder.

El trasfondo histórico es relevante. Desde la sanción de la Ley 23.548 en 1988, el reparto de fondos federales mantuvo un saldo discrecional del 1% para los ATN. La reforma constitucional de 1994 impuso reglas de transparencia y equidad, pero el régimen específico de los ATN nunca se actualizó. Provincias como La Pampa llevaron el tema a la Corte Suprema, reclamando su incorporación plena a la masa coparticipable. Con esta ley, el Congreso responde parcialmente a ese planteo, obligando a que el Ministerio del Interior gire los fondos automáticamente.

La votación también envía un mensaje político: en medio de un escenario económico frágil y un clima de tensión entre la Nación y las provincias, el Congreso mostró su capacidad para limitar al Poder Ejecutivo cuando se trata de recursos sensibles. Para los gobernadores, se trata de un triunfo estratégico que redefine las reglas del federalismo fiscal y blinda sus presupuestos ante la incertidumbre nacional.