El BCRA flexibiliza el cepo para exportadores de servicios en busca de dólares frescos

El BCRA flexibilizó el cepo para exportadores de servicios, eliminando límites y comisiones y suprimiendo el tope anual de u$s36.000 en liquidaciones.

Las entidades financieras no podrán cobrar a personas humanas residentes por acreditaciones desde el exterior, aunque sí podrán trasladar costos bancarios internacionales.

La medida busca aumentar la oferta de dólares y dar oxígeno a las reservas en un contexto de fuerte tensión cambiaria y ventas del BCRA por u$s430 millones en dos días.

Especialistas destacan impactos limitados: puede aumentar depósitos y encajes, pero existe riesgo de salida libre de divisas, interpretándose como señal de debilidad.

Bancos privados ya habían implementado iniciativas similares para freelancers y exportadores, anticipando la estrategia del BCRA.

La medida se enmarca en la búsqueda de estabilizar el peso y reforzar las reservas en medio de incertidumbre política y económica antes de las elecciones.

En medio de la creciente tensión cambiaria y la constante pérdida de reservas, el Gobierno de Javier Milei implementó nuevas medidas para atraer divisas y sostener al peso. En apenas dos días, el Banco Central (BCRA) debió vender más de 430 millones de dólares para contener el tipo de cambio oficial, generando alarma en el frente financiero y renovando la presión sobre la autoridad monetaria.

Con este panorama, la entidad presidida por Santiago Bausili decidió flexibilizar aún más el cepo para los exportadores de servicios, eliminando límites y comisiones en un intento por reforzar la oferta de dólares. La medida, oficializada a través de la Comunicación “A” 8330, elimina la obligación de liquidar en el Mercado Libre de Cambios (MLC) los cobros por exportación de servicios y suprime el tope anual de 36.000 dólares que regía hasta ahora.

Además, se estableció que las entidades financieras no podrán aplicar cargos a las personas humanas residentes por la acreditación de transferencias desde el exterior en cuentas en dólares, ya sea por servicios, fondos propios o remesas familiares. Sin embargo, se aclara que sí se podrán trasladar al cliente los costos de los bancos intermediarios del exterior, siempre que estén “debidamente documentados”.

Estas disposiciones surgen en un momento de presión sobre el tipo de cambio oficial. El BCRA se vio obligado a intervenir con bloques de 50 millones de dólares que, en total, sumaron 379 millones para mantener al dólar mayorista en $1.475,50, el techo de la banda cambiaria. A pesar de ello, los dólares financieros superaron los $1.500, reflejando la tensión que se mantiene en el mercado.

El economista de Eco Go, Lucio Garay Méndez, consideró que “estos dólares tienen un impacto muy limitado, pero impacto al fin, en la oferta local, lo que puede ayudar contra esta demanda de divisas que se ve en estas jornadas. Del mismo modo, esto aumentaría los depósitos, lo que repercute en mayores encajes y, por ende, mayores reservas brutas”. Según Garay Méndez, la medida también podría fomentar préstamos en dólares, incrementando la oferta de divisas en el MULC y ayudando a moderar el tipo de cambio oficial.

No todos los especialistas comparten esta visión optimista. Federico Glustein calificó la decisión como “un manotazo desesperado de hacerse de dólares sin endeudarse”. A su entender, la medida permite que ingresen divisas sin costo ni comisión, pero que pueden salir libremente, por lo que no generaría beneficios sustanciales. Por su parte, Andrés Salinas indicó que la iniciativa “fomenta el ingreso de dólares que de otra manera permanecían en el exterior o se ingresaban bajo otros mecanismos” y subrayó que, si esos fondos quedan depositados, “suman a las reservas del BCRA vía encaje”.

En paralelo, varios bancos privados ya habían comenzado a aplicar políticas similares. Banco Macro eliminó comisiones para transferencias en dólares recibidas del exterior hasta 10.000 dólares, mientras que Galicia y Santander redujeron sus cargos y ofrecieron beneficios especiales para freelancers y exportadores de servicios. Estas iniciativas funcionaron como un anticipo de lo que ahora busca consolidar el BCRA a nivel general.

En definitiva, el Gobierno apuesta a que estas medidas, aunque de impacto acotado, funcionen como un incentivo para reforzar la llegada de divisas en un contexto político y económico marcado por la inestabilidad y la incertidumbre sobre el rumbo cambiario. La estrategia apunta a sostener al peso y dar algo de oxígeno a las reservas, mientras el mercado sigue atento a cada movimiento del BCRA.