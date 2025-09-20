Wall Street y Londres advierten sobre la fragilidad del régimen cambiario argentino tras la derrota electoral

La derrota del oficialismo en Buenos Aires y la presión sobre el peso generan alerta en bancos internacionales como Barclays, Morgan Stanley y J.P. Morgan.

La reciente derrota del oficialismo en la provincia de Buenos Aires y la persistente presión sobre el peso argentino encendieron las alarmas en los mercados internacionales. Barclays, Morgan Stanley y J.P. Morgan, tres de los principales bancos de inversión del mundo, difundieron informes en los que alertan sobre la fragilidad del régimen cambiario, la baja de reservas y el impacto político de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Los diagnósticos coinciden en que Argentina atraviesa semanas decisivas, con riesgos crecientes sobre bonos soberanos, aumento de la volatilidad y una combinación de factores políticos y económicos que complica la gestión del Gobierno de Javier Milei. Los informes sugieren a los inversores ajustar posiciones, rotar carteras y mantener especial atención a movimientos bruscos en los mercados locales.

Para Barclays, el actual régimen cambiario “se encuentra bajo presión” y requiere ajustes que podrían derivar en un esquema más funcional. El banco británico recomendó rotar inversiones desde bonos GD30 hacia GD35, señalando que las reservas internacionales del Banco Central son bajas y que la estabilidad de la moneda se mantiene en función de la proximidad electoral. “Las probabilidades de una disminución de las reservas en este contexto son altas”, alertó la entidad, que advirtió que un régimen más sólido permitiría acumular reservas y estimular la actividad económica.

El informe de Barclays subrayó que la economía argentina presenta actividad lenta, tasas reales elevadas y reservas limitadas, condiciones que “ponen en duda la credibilidad del techo cambiario”. La derrota en la provincia de Buenos Aires y las denuncias de corrupción reforzaron la percepción de vulnerabilidad del Ejecutivo. El banco calculó que hasta el final del mandato de Milei, el país deberá afrontar pagos de deuda en dólares por 44.000 millones, cifra que podría reducirse a 33.000 millones si se renueva el financiamiento con organismos multilaterales, salvo el FMI.

Morgan Stanley, por su parte, dejó de recomendar la compra de bonos soberanos. El banco estadounidense considera que la debilidad de los precios se ha profundizado tras el resultado electoral y que los activos argentinos podrían registrar nuevas caídas, especialmente en el tramo corto de la curva de crédito. Según su análisis, los bonos podrían depreciarse hasta un 8% respecto al cierre previo, con precios promedio alrededor de 56 dólares. El informe destacó que la incertidumbre electoral incrementa la probabilidad de un escenario negativo para la economía, afectando la continuidad de reformas estructurales, la estabilidad cambiaria y el acceso a financiamiento externo.

El reporte de J.P. Morgan, aunque más matizado en el lenguaje, transmitió inquietud sobre la capacidad del Gobierno para sostener el peso. Las reservas líquidas brutas del país apenas alcanzan los 15.800 millones de dólares, de los cuales 14.000 millones están comprometidos en encajes, dejando escaso margen de maniobra ante nuevas presiones. A esto se suma la dependencia de financiamiento de corto plazo y una inflación contenida gracias a la recesión y un traspaso cambiario moderado.

La combinación de estos factores genera un panorama complejo: mayor volatilidad, riesgo país elevado y expectativas de depreciación de la moneda. A pesar de que el Tesoro logró renovar un 91% de los vencimientos de deuda, los analistas destacan que la gobernabilidad y la confianza en las políticas económicas están condicionadas por la presión política y la pérdida de respaldo electoral del oficialismo.

En conclusión, los bancos internacionales coinciden en que la Argentina enfrenta semanas críticas, donde la sostenibilidad del régimen cambiario, la acumulación de reservas y la estabilidad política serán determinantes. Las elecciones de octubre aparecen como un punto de inflexión no solo para el escenario político, sino también para la percepción de riesgo de los inversores y la evolución de los mercados financieros locales.