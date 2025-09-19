Martín Racca hace una grave denuncia que involucra al funcionario de Viotti Juan Pablo Aversa

El Concejal Martín Racca hace una grave denuncia que involucra al funcionario del gobierno de Leonardo Viotti Juan Pablo Aversa. Es necesario que se hagan las investigaciones del caso ya que lo denunciado por Racca es una mancha muy grande para un gobierno que muchas veces a lo largo de estos dos años de gobierno, fue mencionado por la oposición por hechos que rozan su transparencia. De ser real la denuncia de Racca, estaríamos ante un delito penal que deberá ser analizado por el MPA. Es necesario que las denuncian se hagan en el ámbito que corresponde y no es otro que el de la justicia.

La oposición marca nuevas irregularidades en la gestión Viotti

Una vez más, los concejales mostraron indicios de procesos poco transparentes en las compras municipales. Los ediles ya iniciaron acciones administrativas por compras millonarias sin respaldo legal. “Hoy quedó en evidencia algo que el Ejecutivo aseguró que nunca iba a suceder: un funcionario público le vende sus productos al municipio”, remarcaron.

La controversia se inició a fines del año pasado cuando los concejales no oficialistas pidieron informes sobre la habilitación de un local comercial a nombre del Subsecretario de Servicios Públicos, Juan Pablo Aversa, ya que el mismo comercializaría elementos electrónicos y luminarias LED, al mismo tiempo que el Concejo autorizaba al Intendente Viotti a llevar adelante compras directas de estos elementos por montos millonarios. El cuestionamiento se debió a que las adquisiciones se llevaban a cabo por la misma Secretaría en la que se desempeña el funcionario.

“Nos dijeron que Aversa no pretendía venderle al municipio. Pero estaba habilitando un negocio del mismo rubro y al mismo tiempo que nos pedían autorización para comprar de forma directa, es decir sin licitación, por más de 700 millones de pesos.”, declaró Senn.

La minuta presentada en esta sesión solicita informes sobre la adquisición de agua por parte del Municipio e involucra nuevamente al funcionario Aversa. El mismo posee una empresa que comercializa este producto y en declaraciones públicas tanto el Secretario de Gobierno, Germán Bottero, como él aseguraron que no proveen al Municipio, ya que no es ni ético ni legal hacerlo.

“En todos los eventos deportivos hay botellas y sachet de agua San Carlos. En los pasillos municipales hay botellas y hay dispenser. En el foro de seguridad también había, aunque le sacaron la etiqueta. Pero no factura el funcionario, ¿quién lo hace entonces? ¿a cambio de qué? Sin dudas es un artilugio para evadir la ley.”, expresó Racca.

En plena sesión, el concejal compartió fotos a modo de prueba y reprodujo los audios de los funcionarios en los declaran en medios locales y en comisión del Concejo que nunca la empresa de Aversa mantendría una relación comercial con la Municipalidad, que ya no era más proveedor.

“Quedó en evidencia que Bottero y Aversa nos mintieron en la cara a todos los concejales. Mostramos evidencias que hay algo que no se está haciendo bien, esperamos las explicaciones porque la empresa le está vendiendo a la Municipalidad, que nos cuenten cómo lo hacen”, cerraron.