Una sesión "caliente" del Concejo Municipal

Los legisladores locales declararon de Interés Municipal el 75º Aniversario del Centro de Educación Física Nº 19 y aprobaron diferentes minutas de comunicación.

Con seis temas en el orden del día, este jueves a las 9 hs, en la sala de sesiones del órgano legislativo local inició una nueva sesión ordinaria con la presencia de la totalidad de los concejales.

El primer proyecto en abordarse fue la Declaración de Interés Municipal por el 75º Aniversario del Centro de Educación Física Nº 19, teniendo en cuenta que posee una larga trayectoria de gestación, inserción y consolidación, dentro del sistema educativo provincial.

Su misión es promover y posibilitar la inclusión de todos los sectores sociales, atendiendo a su educación permanente con propuestas de actividades corporales y motrices recreacionales y saludables, en sus distintas formas culturales, ludomotrices, deportivas, gimnásticas, expresivas, acuáticas, de relación con la naturaleza, en distintos ambientes, que aseguren experiencias valiosas para todos los ciudadanos.

La concejal Mabel Fossatti fue quién hizo entrega de este reconocimiento a la directora del establecimiento, Prof. Carolina Wilson. Al hacer uso de la palabra, la representante de la institución expresó: “Le agradecemos al Concejo por este gran reconocimiento. 75 años es sinónimo de mucha historia y tiene que sostenerse en el tiempo porque estamos hablando de una institución que siempre tuvo mucho privilegio y altura”.

Posteriormente tuvo lugar la presentación de una minuta de comunicación para que el Departamento Ejecutivo Municipal informe las acciones que se llevaron a cabo y los objetivos a alcanzar en materia de seguridad ciudadana, en el sector noroeste de la ciudad. Entre los fundamentos se detallan varios hechos de inseguridad acontecidos en este último tiempo.

Otro pedido de informe tuvo como objetivo conocer quiénes son los proveedores de agua en dependencias municipales, la modalidad de contratación, detallar qué empresa fue proveedora y marca de agua para la carrera de los 21K. Asimismo, solicitan la facturación por servicios de provisión de agua de todo el corriente año en la Municipalidad.

Luego de esto, los ediles instaron a que el DEM proceda a actualizar los datos y estadísticas ambientales en la web www.rafaelasustentable.com.ar, mediante la cual la comunidad puede hacer un seguimiento exhaustivo y mensurable sobre parámetros que permiten evaluar la gestión ambiental de ciudad. Se fundamenta que la construcción de información y la publicación de la misma permite mensurar objetivos y definir planes de acción. La ciudad se ha caracterizado por ser pionera a nivel nacional en medir y construir estos indicadores, aprovechándolos para la toma de decisiones en la materia.

En anteúltima instancia, otra minuta de comunicación presentada apunta a obtener información sobre la entrega de kits escolares. En concreto, desean conocer si ha finalizado la provisión; la metodología de entrega utilizada; la cantidad de kits que no se han entregado, los motivos, lugar donde se encuentran almacenados y el destino previsto de los mismos.

Por último, el proyecto de ordenanza para modificar las categorías de algunos loteos volvió a comisión para continuar siendo analizado.