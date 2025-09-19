Flamengo derrota a Estudiantes en el primer duelo de cuartos de final de la Copa Libertadores

La Copa Libertadores reanudó su acción este jueves, con el último equipo argentino en los cuartos de final: Estudiantes. En el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, el conjunto argentino fue superado por Flamengo, que se llevó una sólida victoria por 2-1.

Desde el inicio del partido, Flamengo, dirigido por Filipe Luís, mostró un dominio claro. En apenas 14 segundos, Pedro abrió el marcador, seguido por otro gol de Guillermo Varela en el minuto 8. Estudiantes, bajo el mando de Eduardo Domínguez, no logró imponer su estilo de juego, similar a lo que ocurrió con River el día anterior.

En la segunda mitad, el ritmo de Flamengo disminuyó y Estudiantes aprovechó la oportunidad. Guido Carrillo anotó el gol del descuento cerca del final, manteniendo viva la esperanza del equipo argentino.

Ahora, Estudiantes deberá revertir la situación en el encuentro de vuelta, programado para el próximo jueves a las 21:30 horas, si desea avanzar a las semifinales.