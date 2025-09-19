Diego Placente anuncia la lista de convocados para el Mundial Sub 20 en Chile

A pocos días del inicio del Mundial Sub 20 en Chile, el entrenador de la Selección Argentina, Diego Placente, presentó la lista de los 21 jugadores que representarán al país. La lista fue compartida a través de las redes sociales oficiales de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Una de las sorpresas más destacadas fue la inclusión de Gianluca Prestianni, quien había sido descartado inicialmente debido a la negativa del Benfica para cederlo. Sin embargo, la llegada de José Mourinho al club facilitó su incorporación al equipo.

Además de Prestianni, otros futbolistas europeos convocados son Tomás Pérez, del Porto; Julio Soler, del Bournemouth; Alain Gómez, del Valencia; y Alejo Sarco, del Bayer 04 Leverkusen. La mayoría de los convocados provienen del fútbol local, incluyendo a Dylan Gorosito y Milton Delgado (Boca Juniors), Tobías Andrada y Maher Carrizo (Vélez Sarsfield), e Ian Subiabre (River Plate).

Sin embargo, Argentina sufrió la baja de jugadores importantes, como Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y Valentín Carboni, quienes no fueron cedidos por sus clubes europeos.

El Mundial comenzará el 27 de septiembre, con Argentina debutando el 28 frente a Cuba. Posteriormente, se enfrentará a Australia el 1° de octubre y cerrará la fase de grupos contra Italia el 4 de octubre.

Lista completa de convocados: