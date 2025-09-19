San Lorenzo enfrenta una crisis institucional profunda

San Lorenzo de Almagro atraviesa una crisis institucional que ha afectado tanto su gestión como su rendimiento deportivo. Marcelo Tinelli, presidente del club entre 2019 y 2022, es uno de los principales señalados en la situación actual.

Fernando Miele, presidente histórico del club entre 1986 y 2001, ofreció una entrevista exclusiva a BOLAVIP en la que analizó la problemática actual. Miele expresó su dolor por la situación: "San Lorenzo no puede estar en la posición que está, completamente desarmado". Aseguró que la crisis se ha arrastrado desde la salida de Tinelli y advirtió que "sin un carácter firme para manejar las cosas, esto continuará".

Respecto a las causas, Miele señaló que "todo lo económico es un residual de lo institucional". Criticó la gestión que incrementó el gasto sin garantizar ingresos, y recordó que dejó un club en pleno rendimiento.

Sobre la gestión de Tinelli y su compañero, Matías Lammens, Miele afirmó que, aunque no cree que Tinelli haya robado, sí considera que "despilfarró", lo que dejó al club con deudas de hasta 50 millones de dólares. En cambio, la gestión actual de Moretti fue calificada como "desprolija", mencionando la necesidad de una estructura organizativa más eficiente.

Miele sugirió que la solución para San Lorenzo pasa por una gestión meticulosa, la evaluación clara de las deudas y el fortalecimiento del marketing. También respaldó la llegada de un técnico exitoso, como Gustavo Quinteros.

Cuando se le preguntó sobre posibles candidatos a la presidencia, Miele mencionó a Lammens como el más prometedor, dado su experiencia y su situación económica que le permitiría dedicarse al club.

En cuanto a Tinelli y su posible regreso, Miele no mostró optimismo: "Nunca será bien recibido porque cuando lo representó, lo hizo muy mal". Además, consideró que el ex presidente es uno de los menos queridos en San Lorenzo y apuntó a las dificultades económicas que ha enfrentado.

Finalmente, sobre la posibilidad de convertir a San Lorenzo en una Sociedad Anónima Deportiva (SAD), Miele reafirmó que el club debe seguir siendo una entidad social. Resaltó que, a pesar de las experiencias negativas en otras ligas, la esencia social del club es fundamental.