Alpine enfrenta decisión clave sobre el segundo piloto para la temporada 2026 de Fórmula 1

En la segunda mitad de la temporada 2025 de Fórmula 1, Alpine se encuentra en la encrucijada de elegir al piloto que ocupará el segundo asiento de la escudería la próxima temporada. Franco Colapinto, tras destacadas actuaciones en las últimas carreras, se perfila como el candidato principal. Sin embargo, según el diario francés L’Equipe, Pierre Gasly, su actual compañero, jugaría un rol fundamental en esta decisión.

Gasly reconoció que su opinión es valorada por Flavio Briatore. “Me piden mi opinión. Después, se trata de mantener conversaciones abiertas con el equipo”, declaró. Además, destacó la transparencia de su relación con Briatore, tanto en privado como en sus declaraciones públicas.

El piloto francés también expuso las cualidades que debería tener su futuro compañero: “Necesitamos al piloto más rápido posible, que sea eficiente en retroalimentación técnica y que pueda ayudar con las estrategias”. Según él, contar con dos coches competitivos allí arriba puede enriquecer la experiencia de carrera.

Aunque Gasly no mencionó nombres específicos, sugiere que Colapinto sería su preferido, ya que cumple con las características necesarias. No obstante, L’Equipe subrayó que, a pesar de su posición como favorito, el rendimiento de Colapinto ha sido inconsistente, con solo cuatro clasificaciones a Q2 y un mejor resultado de 11.º puesto en Zandvoort.

Otras alternativas, como el australiano Jack Doohan y el alemán Mick Schumacher, parecen perder fuerza. Según el análisis de L’Equipe, Doohan ya no cuenta con el respaldo de Briatore, y Schumacher no está considerado en las opciones. Paul Aron se presenta como el principal competidor de Colapinto, aunque su falta de experiencia en Fórmula 1 y resultados menos competitivos lo ponen en desventaja.

Hay rumores sobre Yuki Tsunoda, cuyo contrato con Red Bull expira al final de la temporada, así como la posibilidad de promover a un piloto novel desde la Fórmula 2. L’Equipe también lanzó una encuesta entre los aficionados, donde Tsunoda lidera, seguido por la opción de un nuevo piloto, mientras que Colapinto ocupa el sexto lugar en la consideración del público.

A pesar de la competencia, Colapinto se mantiene en una posición favorable para continuar como piloto titular en Alpine para la próxima temporada.

Agenda del GP de Azerbaiyán

Viernes 19 de septiembre Práctica libre 1: 05:30 Práctica libre 2: 09:30

Sábado 20 de septiembre Práctica libre 3: 05:30 Clasificación: 09:00

Domingo 21 de septiembre Carrera: 08:00



Horarios de Argentina. Todas las sesiones se transmitirán en vivo por Disney+.