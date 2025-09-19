Argentina le ganó a Francia y avanzó a los octavos de final del Mundial de vóley

La selección argentina de vóley logró este jueves una emocionante victoria sobre Francia en cinco sets (3-2), asegurando su clasificación a los octavos de final del Mundial 2025 que se desarrolla en Filipinas. El encuentro se llevó a cabo en el Smart Araneta Coliseum de Quezon City, con parciales de 28-26, 25-23, 21-25, 20-25 y 15-12.

El equipo dirigido por Marcelo Méndez eliminó a los últimos bicampeones olímpicos en un partido decisivo, tras la victoria de Finlandia sobre Corea del Sur. Argentina, que había ganado previamente a Finlandia y Corea del Sur, avanzó a la siguiente ronda como líder invicto de su grupo.

El atacante Luciano Vicentín se destacó en el quinto set, aportando cinco puntos clave para la victoria y finalizando como máximo anotador del encuentro con 22 puntos. Le siguieron Luciano Palonsky con 17, Bruno Loser con 12 y Pablo Kukartsev con 10.

Argentina enfrentará a Italia, actual campeón del mundo, el próximo domingo a las 4:30 a.m., con transmisión en vivo por DSports. Italia finalizó segundo en el Grupo F tras derrotar a Ucrania.