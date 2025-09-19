El mensaje que la familia de Thiago Medina le envió al conductor que lo chocó

A casi una semana del accidente de moto de Thiago Medina, sus familiares enfrentan momentos difíciles, entre informes médicos y oraciones por su recuperación. Al mismo tiempo, el conductor que chocó con el exparticipante de Gran Hermano se encuentra en una situación complicada, lidiando con un profundo sentimiento de culpa.

En el programa A la Barbarossa (Telefe), se abordó el tema, preguntando a los hermanos de Thiago cómo reaccionarían si el conductor se acercara a ellos. Uno de los familiares comentó: “No vamos a crear conflicto. Queremos conocerlo para que no se sienta asustado. Estamos aquí”.

El joven añadió: “Estamos dispuestos a recibirlo. Sabemos que no tuvo intención de lastimarlo. Los accidentes ocurren y, gracias a Dios, Thiago está vivo y en camino a recuperarse, y lo estamos esperando.”