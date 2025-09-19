Benjamín Vicuña enfureció al enterarse de que la China Suárez escolarizó a sus hijos en Turquía

La actriz Eugenia Suárez, conocida como La China, sorprendió este jueves al anunciar en sus redes sociales que sus tres hijos, Rufina, Magnolia y Amancio, han estado recibiendo clases en Turquía durante las últimas dos semanas. Según Suárez, los niños están “adaptadísimos” al nuevo colegio.

Este anuncio generó revuelo, ya que previamente se creía que los niños continuaban su escolarización en Argentina y solo recibirían “clases de apoyo” durante su estancia en Turquía. Sin embargo, el comunicado de la actriz ha dejado más preguntas que respuestas.

El periodista Guido Záffora, en el programa "A la Tarde" de América, reveló que Benjamín Vicuña, expareja de Suárez, se enteró de la situación a través de la publicación, lo que no ha sido bien recibido en su entorno. "A Benjamín Vicuña se lo lleva el diablo en este momento. El 'curso de apoyo' ha subido de nivel, ya que los niños asisten al mismo colegio donde iban las hijas de Wanda Nara", comentó Záffora.

El panelista también destacó que esta decisión podría aumentar las tensiones entre ambos padres. "Vicuña se entera por la foto, cuando suponía que eran solo clases de apoyo", señaló. Además, mencionó que el contexto de las “adicciones” y el título de “papá del año” podría intensificar el enojo del actor.

"La comunicación con La China es nula. Él no sabía de esto, solo de las clases de apoyo. Esto apenas comienza y Vicuña está considerando acciones legales respecto al posteo", concluyó Záffora.