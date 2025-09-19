Estefi Berardi cuestionó la actitud de Flor Jazmín Peña con Agustín Franzoni

Estefi Berardi generó controversia al comentar sobre la situación entre Flor Jazmín Peña y Agustín Franzoni. La panelista criticó la reacción de la bailarina, quien anunció su intención de llevar a su ex a la Justicia tras que él insinuara que posee fotos y videos íntimos de ella.

“Lo que dijo Flor Jazmín me parece una exageración. No creo que él la haya amenazado”, afirmó Berardi en el programa Los Profesionales (El Nueve).

La polémica comenzó cuando Franzoni, durante una transmisión en vivo, declaró: “Tengo un par de videitos que no voy a borrar… En unos años pueden valer una fortuna. Están bien guardados”. Su comentario provocó el rechazo de la audiencia.

Débora D’Amato resaltó: “No es gracioso”, mientras que Flor de la V mostró su sorpresa ante la situación y cuestionó por qué Franzoni tuvo que pedir disculpas al día siguiente.

Berardi intentó contextualizar el comentario de Franzoni, aunque dejó claro que no lo justificaba: “Estaban jugando a algo sin pensar en las repercusiones. Al día siguiente, él se disculpó por el odio que recibió”.

Sin embargo, D’Amato discrepó con su enfoque y concluyó con firmeza: “Alguien que dice que tiene fotos tuyas en bolas es amenazante”.