Milei reordena su círculo de poder tras una semana de derrotas y tensión económica

Tras derrotas en el Congreso y tensión económica, Milei reacomoda su equipo para mostrar control político.

Santiago Caputo es empoderado como “coordinador estratégico” y gana protagonismo en Olivos.

Karina Milei refuerza a Pilar Ramírez como coordinadora política, pero mantiene a Lule Menem en la mesa chica.

El Gobierno busca tranquilizar a los mercados sin modificar de fondo su plan económico.

Milei viajará a EE.UU. para la ONU y planea reuniones clave con Scott Bessent y Donald Trump.

En la Casa Rosada confían en resistir hasta octubre, cuando esperan fortalecer su bloque y autoridad.

El Gobierno de Javier Milei atraviesa un momento crítico. Las recientes derrotas legislativas —que incluyeron el rechazo a tres vetos presidenciales— desataron turbulencias internas en La Libertad Avanza, encendieron alarmas en los mercados y forzaron al Presidente a dar señales de reacomodamiento político. Mientras caen los bonos, el dólar se dispara y el riesgo país marca nuevos máximos, en la Casa Rosada insisten en que el rumbo económico no sufrirá modificaciones profundas.

La creación, meses atrás, de una mesa política nacional con Karina Milei, Santiago Caputo, Guillermo Francos, Martín Menem, Patricia Bullrich y Manuel Adorni no logró recomponer los lazos rotos con gobernadores e intendentes tras los choques del primer semestre. Tampoco surtió efecto el rol de mediadora que Bullrich asumió entre las distintas tribus libertarias, que hoy parecen más fragmentadas que nunca.

En ese contexto, el oficialismo decidió escenificar un empoderamiento renovado de Santiago Caputo, asesor estratégico y amigo personal del Presidente. Caputo ya había ganado visibilidad en el búnker del hotel Vonharv, la noche en que los violetas sufrieron la derrota en Buenos Aires. Desde entonces, su influencia en el diseño de discursos presidenciales —incluida la reciente cadena nacional sobre el Presupuesto 2026— se consolidó. Ahora, Milei lo elevó a la categoría de “coordinador estratégico” de la campaña y le dio un rol de co-conducción en las reuniones políticas en Olivos.

Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y hermana del mandatario, reforzó a su vez el poder de su aliada Pilar Ramírez, quien reemplazará a Eduardo “Lule” Menem como coordinadora política. Sin embargo, desde Balcarce 50 aseguraron que Menem no fue desplazado y que seguirá integrando los principales grupos de trabajo de La Libertad Avanza: jefes de campaña, equipos operativos y presidentes partidarios. También desestimaron versiones sobre una eventual responsabilidad del titular de Diputados, Martín Menem, en las recientes derrotas, ratificando su lugar en la cúpula.

Estas señales buscan transmitir calma en medio de la volatilidad. Aunque sin cambios estructurales, el Gobierno quiere mostrar que actúa para salir del atolladero político que arrastra desde julio y que se profundizó tras las elecciones nacionales. A cuentagotas, la estrategia consiste en reforzar a figuras de confianza y filtrar información que apunte a estabilizar los mercados.

En paralelo, el oficialismo apuesta a la diplomacia económica. Trascendió que Milei y su equipo preparan un encuentro reservado en Nueva York con Scott Bessent, secretario del Tesoro estadounidense, y posiblemente con el presidente Donald Trump. El mandatario viajará el lunes para participar de la Asamblea General de la ONU, acompañado por Karina Milei, el canciller Gerardo Werthein, el vocero Manuel Adorni y el ministro de Economía, Luis Caputo, cuya presencia subraya las intenciones de negociar apoyo político y económico del gobierno republicano.

Durante las reuniones en Olivos, el Presidente intentó llevar tranquilidad a su tropa y a los mercados: aseguró que el Banco Central dispone de suficientes reservas para sostener el tipo de cambio en la banda superior y minimizó la suba del riesgo país. “Las derrotas en el Congreso estaban previstas”, fue el mensaje transmitido a aliados y funcionarios. En la Casa Rosada confían en que las elecciones de octubre fortalecerán su posición, permitiéndole enfrentar con mayor solidez las presiones opositoras.

El reacomodamiento en el círculo íntimo, el intento de recomponer puentes con Estados Unidos y la insistencia en la fortaleza económica son parte de una estrategia defensiva. Para Milei, sostener la narrativa de control y estabilidad es crucial en un momento donde los reveses parlamentarios y las dudas del mercado ponen en juego su autoridad política.