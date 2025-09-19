Los golpistas y la incapacidad del gobierno hacen que el BCRA "regale" USD 678 millones para frenar al dólar

Los golpistas economicos siguen haciendo de las suyas y le continuan robando a todos los Argentinos. Hoy el BCRA se vio obligado a vender 678 millones de dólares para contener la divisa, una desición que no compartimos pero que se hace para que el dólar no se dispare a cualquier precio. Esto se da en un contexto en donde los que quieren hacerle un golpe al gobierno de Milei, utilizan todo su poder de fuego para exprimir el Banco Central. Quieren las dos cosas, por un lado hacerle un golpe a Milei, y por el otro quedarse con los dólares del BCRA.

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) realizó hoy la mayor venta de divisas en seis años, comercializando 678 millones de dólares en el Mercado Libre de Cambios. Esta medida busca estabilizar el tipo de cambio, que alcanzó los 1.474,50 pesos por dólar por tercer día consecutivo. Desde que el dólar mayorista llegó al límite de la banda cambiaria, el BCRA ha vendido un total de 1.110 millones de dólares en tres días.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que el Gobierno continuará defendiendo el esquema cambiario “hasta el último dólar” antes de las elecciones del 26 de octubre. Este contexto de intervención del BCRA ha resultado en un volumen de operaciones en el mercado mayorista de 842 millones de dólares, con una participación mayoritaria del Banco Central.

La venta de hoy, que no se registraba desde el 24 de octubre de 2019, generó una caída de 148 millones de dólares en las reservas del BCRA, que cerraron en 39.259 millones de dólares. En la semana, las reservas han disminuido en 1.050 millones de dólares.

Es importante destacar que las operaciones del BCRA no son el único factor que afecta las reservas, ya que también influyen ingresos y egresos de organismos internacionales y fluctuaciones en la cotización de monedas.