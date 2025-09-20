Bryan J. Mayer fue recibido por CCIRR:“Hay acuerdo para avanzar con el RIMI, ahora depende del intendente y los concejales"

Bryan J. Mayer presentó recientemente un proyecto de beneficios para empresas que generen empleo en Rafaela, conocido como Régimen de Incentivo Municipal a las Inversiones (RIMI). Este plan está diseñado para atraer inversiones de distintas magnitudes y contrarrestar la fuga de capital hacia otras localidades. Actualmente, el proyecto está en trámite en el Concejo Municipal, y las instituciones empresariales esperan su implementación para estimular la economía local.

En este contexto, Gabriel Corrado, presidente del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región, y el director ejecutivo Iván Acosta, se reunieron con Mayer, quien destacó que la iniciativa podría significar una reducción subsidiaria significativa en los gastos fiscales para los inversores en la ciudad.

Mayer describió la reunión como “muy productiva”, permitiendo un intercambio sobre aspectos clave como la lealtad en la competencia. El ex candidato departamental se mostró satisfecho con el consenso alcanzado con el CCIRR, afirmando que el proyecto beneficia a los actores económicos que impulsan la región.

El RIMI contempla la expansión del suelo industrial y facilita la inversión en comercio, servicios e industria, incluso para aquellos que no cumplen con los requisitos mínimos establecidos.

Sobre el futuro del proyecto, Mayer enfatizó que dependerá de la disposición del intendente y los concejales para trabajar en conjunto en beneficio de la ciudad. Afirmó estar abierto a realizar modificaciones al proyecto y dispuesto a colaborar con todos los interesados en mejorar la matriz productiva de Rafaela, con el objetivo de aumentar la actividad económica y los empleos disponibles.