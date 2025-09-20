Racca dispuesto a ir a la justicia por el escándalo que involucra al funcionario Juan Pablo Aversa

El bloque justicialista del Concejo Municipal de Rafaela ha expresado sus dudas sobre la actuación del subsecretario de Servicios Públicos, Juan Pablo Aversa, debido a presuntas irregularidades en la provisión de agua a la Municipalidad a través de la empresa familiar Aguas San Carlos. El concejal Martín Racca afirmó que se busca esclarecer la situación.

Inicialmente, las consultas a Aversa estaban relacionadas con un negocio de materiales eléctricos. En esa ocasión, el funcionario aclaró que no había incompatibilidad, siempre que dicho emprendimiento no fuera proveedor del municipio, lo cual él aseguró que no sucedería.



Sin embargo, el justicialismo ha señalado que la familia Aversa mantiene vínculos comerciales con la Municipalidad a través de Aguas San Carlos, que ha sido proveedor del municipio. “La incompatibilidad surge cuando Juan Pablo es funcionario público. La ley establece que es aplicable ‘por sí o por terceros’”, afirmó Racca, quien agregó que la empresa no debería participar en actividades municipales, como el evento 21K.

El concejal también mencionó que el problema podría radicar en que las facturas se emiten a través de terceros, lo que consideraría irregular. “Nos preocupa que se utilicen intermediarios para eludir esta incompatibilidad. Por eso solicitamos un informe”, enfatizó Racca.



El bloque justicialista ha presentado un pedido formal de informe en el Concejo, y aunque el oficialismo prometió una respuesta para la próxima semana, Racca notó un inquietante silencio por parte de algunos concejales. “Un familiar directo de un funcionario factura a la Municipalidad; consideramos que esto es irregular y esperamos una pronta resolución”, declaró.

Finalmente, el concejal reiteró la postura de su partido: “Si encontramos pruebas de un delito, llevaremos el asunto a la Justicia”.

Juan Pablo Aversa, subsecretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Rafaela