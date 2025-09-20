Briatore rompió el silencio sobre quién ocupará el segundo asiento de Alpine en 2026

La Fórmula 1 volvió a la acción con el Gran Premio de Azerbaiyán en el circuito de Bakú. Franco Colapinto tuvo un desempeño decepcionante, finalizando en el último puesto durante las prácticas libres.

Aparte de los resultados en pista, la escudería Alpine enfrenta incertidumbre respecto a quién será el compañero de Pierre Gasly en 2026. Flavio Briatore, director del equipo, abordó este tema en una entrevista con The Race, afirmando que la elección está entre Colapinto y el piloto estonio Paul Aron.

Briatore elogió a Aron, describiéndolo como "un tipo muy agradable y un piloto muy rápido" mientras evaluaba qué es lo mejor para el equipo. También dejó claro que su única prioridad es contratar al mejor piloto disponible.

El director estableció una fecha límite para su decisión final, indicando que requerirá observar una o dos carreras más para llegar a una conclusión. "Hoy no sé", admitió.

Finalmente, Briatore comentó sobre la presión que enfrentan los jóvenes pilotos como Colapinto, Antonelli y Doohan. Señaló que la gestión del coche y la comunicación con los ingenieros son complicadas y que el rendimiento puede variar de carrera en carrera. "Necesitamos considerar lo que podemos tener", concluyó.