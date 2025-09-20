La Laver Cup 2025 inició este viernes en San Francisco

La octava edición de la Laver Cup comenzó este viernes en el Chase Center de San Francisco, hogar de los Golden State Warriors. Este torneo de tenis enfrenta a doce destacados jugadores divididos en dos equipos: “Europa” y “Resto del Mundo”. Creado por Roger Federer en honor a su ídolo Rod Laver, la competencia es un evento oficial de la ATP, aunque no otorga puntos para el ranking.

El equipo europeo estará liderado por Carlos Alcaraz, reciente campeón del US Open, y contará con jugadores como Alexander Zverev (número 3 del ranking), Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik y Flavio Cobolli. Por su parte, el equipo Resto del Mundo incluye a dos tenistas en el Top Ten: Taylor Fritz (5) y Álex de Miñaur (8). También forman parte del equipo Francisco Cerúndolo, Alex Michelsen, Reilly Opelka y João Fonseca.

Francisco Cerúndolo, quien participa por tercera vez consecutiva, busca mantener su récord perfecto tras sus victorias ante Casper Ruud y Alejandro Davidovich en ediciones anteriores. Es el segundo argentino en la historia de la Laver Cup, después de Diego Schwartzman. Juan Martín del Potro, aunque invitado, nunca jugó.

Formato del torneo

Del 19 al 21 de septiembre, se disputarán 9 partidos individuales y 6 de dobles. Cada jugador debe participar al menos una vez, y ningún tenista jugará más de dos encuentros. Además, al menos cuatro singlistas de cada equipo estarán en los dobles, pero no podrán repetir pareja. Todos los partidos se juegan al mejor de tres sets, con un super tie break a 10 puntos en caso de empate.

Los puntos individuales se asignan de la siguiente manera: 1 punto el viernes, 2 puntos el sábado y 3 puntos el domingo. El equipo que acumule más puntos será declarado campeón. Europa defiende su título, habiendo ganado 5 de las 7 ediciones anteriores.

Cómo ver la Laver Cup

El cronograma de partidos del sábado se revelará tras la jornada del viernes. Sin embargo, se espera que Cerúndolo compita el 20 de septiembre. Todos los encuentros se transmitirán por ESPN 2 y Disney+.

En la jornada inaugural, Casper Ruud se medirá contra Reilly Opelka a las 17:00, seguido por Jakub Mensik ante Alex Michelsen y Flavio Cobolli contra João Fonseca.