Inter Miami se aproxima a los playoffs de la MLS 2025

El Inter Miami, liderado por Lionel Messi, está cerca de asegurar su lugar en los playoffs de la MLS 2025. Este sábado, el equipo enfrentará al DC United en el Chase Stadium, un rival ya eliminado que ocupa el penúltimo lugar en la tabla.

Para garantizar su clasificación, Miami necesita una victoria y que los New York Red Bulls no triunfen en su encuentro contra el Montreal Impact. Ambos partidos comenzarán a las 20:30 (hora argentina) y serán transmitidos por AppleTV para suscriptores.

En la actualidad, Inter Miami acumula 49 puntos, situándose a ocho del líder de la Conferencia Este, Philadelphia Union, que tiene 57, aunque el equipo de Messi cuenta con tres partidos menos. Cincinnati y Charlotte ocupan el segundo y tercer puesto, con 55 y 53 puntos respectivamente, mientras que Nashville y NYCFC suman 50 cada uno.

Miami llega motivado tras una victoria contundente de 3-1 sobre los Seattle Sounders, el mismo equipo que permitió su derrota en la final de la Leagues Cup. Con tres encuentros pendientes en la Conferencia Este y siete fechas restantes, las esperanzas de luchar por el título se mantienen vivas.

El técnico Javier Mascherano hizo hincapié en la importancia de no subestimar al DC United: “Todos los partidos de esta liga tienen sus desafíos. Sería un error pensar que nos enfrentamos a un equipo que no tiene nada que perder. Aunque no luchan por los playoffs, vienen a Miami con la motivación de jugar contra nosotros”.

En cuanto a Lionel Messi, a sus 38 años, continúa brillando en la MLS. En el último partido, anotó su gol número 20 de la temporada, quedando a solo uno del máximo goleador, Sam Surridge (Nashville). Además, Messi ocupa el sexto lugar en asistencias, con un total de 11.

Se espera que, en los próximos días, el club y la MLS anuncien su inminente renovación de contrato con el astro argentino.

Probables alineaciones:

Inter Miami: Ustari; Fray, Allen, Falcon, Alba; De Paul, Bright, Busquets, Segovia; Messi, Allende. DT: Javier Mascherano

DC United: Barraza; Antley, Bartlett, Rowles, Schnegg; Hopkins, Servania, Peltola; Pirani, Benteke, Peglow. DT: René Weiler

Hora del partido: 20:30

Transmisión: Apple TV

Estadio: Chase Stadium, Fort Lauderdale