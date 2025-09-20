Gino Trappa: La promesa argentina que brilla en el automovilismo europeo

Con solo 17 años, el argentino Gino Trappa ha demostrado una madurez excepcional en su carrera automovilística, consagrándose campeón en la Fórmula 4 de Europa Central con el equipo Jenzer. También forma parte del campeonato español de la misma categoría, junto al equipo Drivex, donde Franco Colapinto se coronó en 2019.

Originario de San Isidro y apasionado hincha de Boca Juniors, Gino comenzó a forjar su camino en el automovilismo tras abandonar el fútbol y dedicarse de lleno a las carreras. “Desde chico hice muchos deportes, pero el automovilismo fue el único en el que me dediqué profesionalmente”, señaló en una entrevista.

Su interés por las carreras nació de la influencia de su padre y sus primos, quienes lo acercaron al mundo del karting. “Comencé a los 12 años y rápidamente me atrapó la competencia. Era algo que me emocionaba mucho”, recuerda.

Trappa tuvo una destacada actuación en la Fórmula 4 de Brasil, donde se convirtió en el primer argentino en competir en esta categoría sin la visibilidad mediática de Colapinto, obteniendo el quinto puesto y acumulando puntos para la Superlicencia, requisito para acceder a la Fórmula 1. “Mi paso por Brasil me ayudó a adaptarme antes de ir a Europa”, confesó.

Recientemente, Gino se coronó campeón en la F4 de Europa del Este, aunque reconoció que la definición fue más ajustada de lo que esperada. “Fue un fin de semana complicado, pero logré mantener la ventaja a lo largo de la temporada”, afirmó.

La adaptación a la vida en Europa ha sido un desafío. Actualmente residenciado en Madrid, Gino reflexiona sobre el desarraigo que conlleva alejarse de su familia y amigos. “Alquile un departamento y mis padres vienen a visitarme cada dos meses, pero estoy acostumbrándome al día a día”, explicó. Se ha enfocado en desarrollar su autonomía, incluso en la cocina.

A pesar de la distancia, mantiene la comunicación con su familia y amigos. “A veces, la soledad tras un mal resultado se hace difícil, pero es parte del juego”, compartió.

En cuanto a su futuro, Gino se preparará para competir en la Fórmula 4 Española en el Circuito de Jerez, buscando mejorar su posición en el campeonato. Además, en noviembre participará en el Gran Premio de Macao, un evento icónico en el mundo de las carreras.

Con la vista en 2026, Trappa evalúa dar el salto a categorías que lo acerquen a la Fórmula 3 y busca sponsors para financiar su carrera. A pesar del revuelo generado por otros talentos como Colapinto, Gino afirma que su camino es único y se basa en su propia motivación.

“Soñar con la Fórmula 1 es natural para cualquier joven en el automovilismo, pero sé que hay un largo camino por recorrer”, concluyó.





