Luca Zidane decide representar a Argelia en lugar de Francia

Luca Zidane, el segundo hijo futbolista de la leyenda Zinedine Zidane y su esposa Véronique, ha tomado la decisión de representar a Argelia a nivel internacional. A sus 27 años, el portero del Granada, en la Segunda División de España, ha solicitado un cambio de nacionalidad deportiva, que fue aceptado por la Cámara del Estatuto del Jugador del Tribunal de Fútbol de la FIFA, según informó el diario francés L’Équipe.

Hasta ahora, Luca había jugado en las selecciones juveniles de Francia, desde la Sub 16 hasta la Sub 20, pero no fue convocado para la selección mayor, que en los últimos años ha tenido a Mike Maignan como titular tras el retiro de Hugo Lloris. Su nuevo camino podría llevarlo a ser convocado por el entrenador Vladimir Petkovic para la Copa Africana de Naciones, que se llevará a cabo en Marruecos del 21 de diciembre al 18 de enero, así como para los partidos de clasificación al Mundial 2026 contra Somalia y Uganda.

Luca Zidane inició su carrera en las divisiones inferiores del Real Madrid, donde tuvo un breve paso por el Racing de Santander en 2019 y luego regresó al Rayo Vallecano. Entre 2020 y 2022, jugó 28 partidos con un balance de ocho porterías a cero. Posteriormente, se unió al Eibar, donde tuvo su mejor etapa con 77 partidos jugados y 27 vallas invictas. En 2024, fue fichado por Granada, aunque su progreso se vio afectado por una lesión en la rodilla.

En la actual temporada, ha recibido 10 goles en cuatro partidos, con un saldo de tres derrotas y un empate. Recientemente, se quedó en el banco durante la derrota 0-2 contra Leganés.

De esta manera, Luca podría convertirse en el primer hermano en debutar con una selección nacional a nivel mayor. Su hermano mayor, Enzo, se retiró sin alcanzar el éxito en la élite; Théo, de 23 años, juega en el Córdoba, y Elyaz, de 19, es defensor en la filial del Betis.