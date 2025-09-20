La preocupación de Daniela Celis después de la operación de Thiago Medina

Thiago Medina fue operado el viernes en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega en Moreno. La cirugía, destinada a reparar la parrilla costal tras un accidente de moto, se realizó sin complicaciones, según informó Daniela Celis a través de sus redes sociales y declaraciones a medios.

"Estamos muy agradecidos con el hospital”, declaró Daniela en diálogo con El Diario de Mariana (América). Sin embargo, expresó su preocupación por la salud de Medina, mencionando que su pulmón está sensible.

En cuanto a su papel como madre de sus gemelas durante este difícil momento, Celis afirmó: “Es un desafío estar fuerte para ellas, pero cuento con el apoyo de familiares y amigos”. Además, enfatizó la importancia de mantener viva la figura de Thiago ante sus hijas. “Les hablo de su papá para que no lo olviden. Él, a pesar de no estar presente, las extraña y les manda besos”.

Finalmente, reconoció la dificultad de la situación: "Intento hacer lo mejor para que esto no sea traumático para ellas. He dejado de trabajar para estar con ellas lo máximo posible y evitar mi ausencia. Es complicado, pero aquí estoy”.