Escándalo con Cris Morena por el final de Margarita

Cris Morena se ve envuelta en nuevos rumores tras las versiones sobre el posible desenlace de "Margarita", su reciente producción juvenil que retoma elementos de "Floricienta". Estos comentarios, que sugieren la muerte del emblemático personaje Flor Bertotti, han reavivado el interés y la preocupación entre los seguidores de la serie.

Las especulaciones comenzaron a circular en redes sociales, especialmente en X (anteriormente Twitter), donde los fans discutieron la posibilidad de que Floricienta pudiera morir al final de "Margarita". Aunque la producción y la creadora no han confirmado ninguna de estas afirmaciones, la incertidumbre se ha reproducido en múltiples publicaciones.

La controversia se intensificó tras un tuit del usuario @OkSitequiero, que insinuó: “Si Cris mató a Floricienta como dicen, no aprendió nada”. Este comentario abrió el debate entre los aficionados de la serie, quienes comparten versiones y rumores sin fuentes verificadas. Otro usuario, @PerezzzzJuli, añadió que durante el rodaje de la segunda temporada se filtró que Floricienta sería asesinada, aunque sin detalles específicos.

A la fecha, Cris Morena no ha emitido declaraciones oficiales sobre el futuro de la serie ni sobre el destino de sus personajes. En entrevistas previas, la creadora expresó su deseo de continuar con "Margarita", que ha atraído tanto a nuevas audiencias como a quienes han seguido su carrera desde "Floricienta".

Es importante destacar que "Margarita" se presenta como una continuación libre del universo de "Floricienta", con nuevos protagonistas y referencias a la historia original. Sin embargo, al no haber confirmaciones, los rumores y especulaciones siguen generando expectación entre los fans.