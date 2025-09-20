El filoso comentario de Charlotte Caniggia contra Tini Stoessel

Charlotte Caniggia volvió a acaparar la atención mediática durante un episodio reciente de Qué Tupé, el programa de streaming de ElTrece que conduce junto a Enzo Aguilar. En un segmento lúdico, la mediática hizo comentarios que reavivaron antiguas controversias relacionadas con Tini Stoessel, Rodrigo De Paul y Cami Homs.

Mientras jugaba a elegir entre tres futbolistas de la Selección argentina para un beso, matrimonio o una noche intensa, Charlotte eligió a Enzo Fernández como futuro esposo, a De Paul para una noche fogosa y un beso para Messi. Enzo bromeó sobre su respuesta preguntando si le haría un "chongo" a Tini, a lo que Charlotte respondió: "Sí. Bueno, estoy casada, pero si estuviese soltera, obvio". Este comentario provocó risas entre los presentes.

La conversación subió de tono cuando Enzo mencionó la falta de sororidad en las relaciones, y Charlotte defendió su postura con la frase: "Ella se metió con Cami Homs estando embarazada, mira si yo no me voy a meter con él. No está embarazada ni nada la Tini. Le saco el chongo, ¿sabés cómo?". Este comentario recordó el escándalo anterior en el que la familia de Cami cuestionó las fechas del romance entre De Paul y Stoessel, sugiriendo una posible infidelidad del futbolista.

A pesar de que Rodrigo y Tini han dejado las controversias atrás y están enfocados en su relación, y Cami Homs espera su primer hija con José “El Principito” Sosa, el tema resurge en los medios cada vez que se menciona.

Recientemente, Homs fue consultada sobre las críticas que recibe por entrenar durante su embarazo. Respondió de manera contundente, afirmando que no le importan las opiniones ajenas: "No me aconsejes porque no me importa tu consejo. Un besito, mi amor". Incluso expresó que ignora comentarios de su propia madre sobre su maternidad.

La modelo también compartió cómo recibe críticas por su actividad en el gimnasio: "Me critican muchísimo cuando voy al gimnasio... pero me hace bien al alma, me hace bien a mí, le hace bien a la bebé". Homs dejó claro que sigue recomendaciones profesionales y no pone en riesgo su salud ni la de su hija.