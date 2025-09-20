Tiene solo 300 habitantes y llama la atención por su particular nombre

Crotto: Un paraje singular en la provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, un pequeño poblado llamado Crotto, con apenas 300 habitantes, se distingue no por sus grandes atracciones turísticas, sino por su nombre intrigante. En la jerga popular argentina, "crotto" se utiliza de manera despectiva para referirse a alguien harapiento, pero el pueblo contradice esta connotación. Crotto se caracteriza por su orden, tranquilidad y una rica historia.

El nombre del lugar proviene de José Camilo Crotto, un exgobernador bonaerense de principios del siglo XX, y no de una burla como podría pensarse. Hoy en día, Crotto se ha convertido en un destino de escapada ideal para quienes buscan disfrutar del campo y sus tradiciones.

Ubicación y Acceso

Crotto se encuentra en el partido de Tapalqué, a unos 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y cerca de localidades como Olavarría y Azul. Su entorno rural lo convierte en un lugar perfecto para quienes desean desconectar sin recorrer largas distancias.

Actividades en Crotto

A pesar de su tamaño, Crotto ofrece diversas actividades. En la antigua estación del Ferrocarril Roca se halla el Museo Municipal Comunitario, inaugurado en 2019, que exhibe objetos de los primeros pobladores. Un punto histórico es la pulpería “La Esquina de Crotto”, que funcionaba como posta en los viajes hacia la Costa Atlántica.

El pueblo también celebra eventos como la Fiesta de la Mujer Campesina, que incluye espectáculos, ferias y gastronomía local. Los visitantes pueden disfrutar de asados al estilo bonaerense, pastas caseras y dulces artesanales. Además, pasear por sus calles tranquilas y dialogar con los vecinos añade un atractivo singular al lugar.

Cómo llegar

La forma más sencilla de llegar es en automóvil. Desde la Ciudad de Buenos Aires, se accede a través de la Autopista Ezeiza-Cañuelas, luego la Ruta 205 y finalmente la Ruta 51, pasando por Tapalqué. El viaje toma entre tres y cuatro horas. Para quienes provienen de ciudades cercanas como Azul u Olavarría, el trayecto es más corto, haciendo de Crotto una opción perfecta para una escapada de fin de semana sin complicaciones.