Tras el salto del dólar, los precios de los alimentos se aceleraron en la tercera semana de septiembre

Los precios de los alimentos y bebidas registraron alzas en la tercera semana de septiembre, tras la suba del dólar. Aunque el traslado fue limitado y dispar entre rubros, algunas consultoras privadas detectaron aumentos de hasta 1,6% promedio, el dato semanal más alto en un mes.

Una de las consultoras que registraron ese dato fue LCG, que reportó que los alimentos y bebidas registraron en promedio un incremento del 1,6% semanal. El aumento fue impulsado por los lácteos y los panificados que treparon por encima del 5%.

“Después de dos semanas de poca volatilidad de precios, la tercera semana de septiembre presentó una inflación de alimentos y bebidas del 1,6% semanal”, destacaron en el informe.

Analytica también detectó un leve repunte inflacionario a mediados del mes. Según su relevamiento, la inflación en los últimos siete días fue de 0,2% y los analistas proyectan que los alimentos cerrarán con un incremento de 2,1%.

Qué pasó con los precios de los alimentos en la tercera semana de septiembre

Ocho de las 10 categorías de precios relevadas registraron incrementos en la tercera semana de septiembre. El rubro que anotó la mayor alza fueron los panificados con un 5,2%. De esta manera, la inflación semanal en la canasta de productos básicos promedió 1,6%.

Todos los productos que subieron de precio en los últimos siete días fueron:

Pan, cereales y pastas: 5,2%;

Lácteos y huevos: 5,1%;

Aceites: 2,5%;

Frutas: 2,5%;

Azúcar: 1,6%;

Bebidas e infusiones: 1%;

Comidas listas para llevar: 0,9%;

