El discurso público anti-Israel señala que estamos viviendo una era de barbarie

Walter Benjamin observó una vez: “No hay documento de civilización que no sea al mismo tiempo un documento de barbarie.”



Su perspectiva apunta a los fundamentos violentos y sangrientos sobre los cuales se construyó la civilización moderna; grandes monumentos, ciudades, palacios y fortificaciones a menudo se levantaron sobre las espaldas del trabajo esclavo, guerras y explotación. Hoy, sin embargo, somos testigos de una inversión: la barbarie floreciendo en el mismo corazón de la civilización.



El discurso en torno a la Guerra de Gaza en las sociedades occidentales ha revelado signos preocupantes de este descenso. En ningún lugar es más evidente que en las respuestas de la academia occidental, el periodismo y el liderazgo político; su postura hacia el sionismo y el Estado de Israel pone de manifiesto las contradicciones entre los valores proclamados y la práctica real. Irónicamente, muchos de aquellos que lamentan el declive de la democracia son a su vez cómplices en acelerar este proceso. Envueltos en la autosuficiencia, no logran reconocer su propio papel en su deterioro.



La democracia no descansa solo en elecciones regulares, el estado de derecho y partidos políticos en funcionamiento, sino también en una cultura política que sostiene estas instituciones. La historia muestra que incluso naciones con constituciones ilustradas han colapsado bajo el peso de la agitación política, el autoritarismo y el desprecio por la legalidad. En el siglo XIX, Tocqueville observó que los afroamericanos en los Estados Unidos, aunque tenían derecho legal a votar, se abstenían de hacerlo por miedo a malos tratos. De esto, concluyó que las leyes sin un amplio apoyo cultural son inaplicables. En otras palabras, la democracia se define tanto por la cultura de una sociedad como por sus documentos y procedimientos formales.



Visto desde esta perspectiva, la hostilidad hacia el Estado de Israel y el resurgimiento del antisemitismo representan peligros para el gobierno democrático no menos serios que las violaciones constitucionales. La Unión Soviética puede haber colapsado como régimen comunista, pero su legado propagandístico perdura, impactando profundamente en las sociedades occidentales, especialmente en sectores que se autodenominan progresistas. Israel y el sionismo son rutinariamente, y falsamente, etiquetados como sistemas de apartheid, colonialismo e incluso genocidio en el actual conflicto de Gaza. Estas narrativas se sostienen mediante marcos académicos como el “colonialismo de colonos”, un paradigma promovido por primera vez en instituciones de la Ivy League como la Universidad de Brown y ahora ampliamente adoptado en los círculos académicos. Una vez arraigadas, tales ideas se convierten en dogmas incuestionables, socavando los principios mismos del pensamiento crítico. En este entorno, la ideología reemplaza cada vez más la investigación racional, ayudando a erosionar los cimientos culturales de los que depende la democracia.



Asimismo, los periódicos convencionales suelen aceptar los informes de Hamas como verdaderos. Las falsas acusaciones sobre las políticas israelíes—como la hambruna deliberada—circulan libremente, mientras que la matización y la verificación de hechos están prácticamente ausentes. En raras ocasiones, los medios reconocen sus errores, pero tales admisiones llegan con retraso, en un lenguaje evasivo, y mucho después de que el daño ya se ha hecho. Al mismo tiempo, voces de la extrema derecha han promovido otra distorsión: culpar a la Escuela de Frankfurt—un grupo de intelectuales alemanes, en su mayoría judíos—por el auge del llamado “marxismo cultural”. Este término, a menudo utilizado de manera peyorativa, se refiere a lo que los críticos describen como la cultura actual de corrección política y pseudo-progresismo que desafía las tradiciones occidentales. Sin embargo, este cargo es tanto históricamente inexacto como está cargado de matices antisemitas.

Sin embargo, ningún pensador ha descrito la barbarie y la incivilidad de nuestros tiempos de manera más perspicaz que los intelectuales de la Escuela de Frankfurt y sus asociados. Theodor Adorno advirtió: “Las mentiras tienen patas largas: están por delante de su tiempo. La conversión de todas las cuestiones de la verdad en cuestiones de poder ... no solo suprime la verdad ... sino que ataca el mismo corazón de la distinción entre lo verdadero y lo falso”. Esta es precisamente la situación a la que nos enfrentamos ahora. La campaña de Hamas que alega que Israel estaba hambreando deliberadamente a los gazatíes persistió mucho después de que se desmintió la afirmación, ganando tracción no solo entre voces marginales, sino también en ámbito supuestamente más serios. La resolución conjunta franco-saudí, respaldada por 142 países en apoyo de un estado palestino, incluye un lenguaje que condena “los ataques de Israel contra civiles en Gaza y la infraestructura civil, el asedio y la hambruna, que han resultado en una devastadora catástrofe humanitaria y crisis de protección”.

Aquí, una narrativa demostrablemente falsa ha sido consagrada en el discurso diplomático, ejemplificando la advertencia de Adorno de que las mentiras, una vez politizadas, erosionan la propia frontera entre la verdad y la falsedad.

Hemos sido testigos de organizaciones académicas respetadas, como la Asociación Estadounidense de Antropología, la Asociación Estadounidense de Sociología y la Asociación de Estudios Asiático-Americanos, apoyando boicots a instituciones académicas israelíes. La Asociación Internacional de Estudios sobre Genocidio recibió críticas generalizadas al afirmar que Israel estaba cometiendo genocidio en Gaza. Esta votación eludió los canales procedimentales adecuados y malinterpretó el término ‘genocidio’, reescribiéndolo de una manera que se alineaba con las narrativas anti-Israel y anti-sionistas promovidas por Hamas y la Autoridad Palestina, en lugar de adherirse a la definición legal de las Naciones Unidas.

De manera similar, la Asociación de Estudios del Medio Oriente, una organización dedicada al análisis académico de la región, aprobó resoluciones en contra de Israel, señalando un cambio notable de la investigación imparcial hacia el activismo político. La Asociación Histórica Americana también condenó las acciones militares de Israel en Gaza, acusando al país de “escolasticidio”. Aunque esta resolución nunca fue adoptada formalmente, es particularmente llamativo dado que Israel sostiene la libertad de expresión y la investigación académica, mientras que las universidades palestinas a menudo operan bajo condiciones restrictivas y dogmáticas. Vale la pena señalar que las primeras universidades en Gaza y Cisjordania se establecieron solo después de 1967 bajo la administración israelí; antes de eso, no existían instituciones de educación superior en estos territorios. Asimismo, más de 400 profesores de filosofía firmaron una carta criticando a Israel poco después de los ataques del 7 de octubre, atribuyendo indirectamente la masacre a las políticas israelíes.

También vale la pena examinar la conducta de la Asociación Americana de Profesores Universitarios (AAUP). Históricamente, la AAUP ha representado la imparcialidad y un compromiso con la investigación racional, evitando posiciones políticamente controvertidas. Sin embargo, recientemente, la organización invirtió su postura opuesta a los boicots académicos y eligió a un judío anti-sionista, Todd Wolfsohn, como presidente. Inmediatamente después de asumir el cargo, Wolfsohn dio una entrevista pidiendo el fin de toda ayuda militar estadounidense a Israel y caracterizando las operaciones militares de Israel en Gaza como genocidio. La legitimización por parte de la AAUP de los boicots contra académicos israelíes, independientemente de sus puntos de vista personales sobre la guerra, combinada con la elección de un judío anti-Israel como presidente, evoca incómodos paralelismos históricos con la era nazi. El judío simbólico de hoy se puede ver como análogo al Judenrat de ayer. Quizás la clave de la diferencia es que los Judenrats eran a menudo figuras trágicas, forzadas por los nazis a cooperar en la destrucción de su propio pueblo. En el caso del Sr. Wolfsohn, sin embargo, él aparece como un Judenrat dispuesto, participando voluntariamente en acciones que socavan la reputación y la legitimidad del Estado de Israel.

Estos desarrollos afectan no solo a Israel y al pueblo judío, sino también a la civilización occidental en su conjunto. En este contexto, la comparación con la era nazi es relevante. La AAUP se ha convertido, en cierto modo, en un emblema de muchas organizaciones internacionales dominadas por elementos corruptos o impulsados ideológicamente. Hay poca diferencia significativa entre la AAUP y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: ambos han demostrado sesgo político, prácticas discriminatorias, antisemitismo y corrupción. La academia establece un ejemplo que se extiende a esferas culturales más amplias, incluida la industria del entretenimiento. Apenas hay un evento, desde los Oscar hasta los Emmy, que no haya incluido ataques a Israel. Además, aproximadamente 4,000 figuras de la industria cinematográfica han firmado una carta abierta pidiendo un boicot a la industria cinematográfica israelí y a sus trabajadores.

La carta primero acusa a Israel de apartheid y genocidio, una afirmación que ha circulado durante mucho tiempo por la propaganda soviética, grupos terroristas palestinos, antisemitas y estados hostiles como Irán. En segundo lugar, el boicot es inherentemente discriminatorio, dirigiéndose a ciudadanos israelíes únicamente en función de su nacionalidad, lo cual es un claro acto de racismo.

Ninguna de las personas que firman estas cartas o hacen tales afirmaciones posee suficiente conocimiento sobre las complejidades del conflicto en Oriente Medio. Son productos de la conformidad. La Escuela de Frankfurt, especialmente Theodor Adorno, advirtió contra la conformidad pasiva: una participación obligada en la cultura de masas, incluso cuando uno es consciente de su falsedad. Se podría esperar que individuos comunes sucumban a un pensamiento tan simplista, pero no los académicos o periodistas serios.

Y para rematar, hemos visto a democracia occidentales como la Unión Europea, Gran Bretaña, Canadá y Australia imponiendo sanciones militares y económicas o soluciones políticas no realistas (estado palestino) a otra democracia como Israel enviando un mensaje de recompensa a grupos como Hamas y olvidando quien realmente comenzó esta guerra.

Estamos viviendo en una época de barbarie. Como observó el fallecido Premio Nobel Elie Wiesel, haciendo eco al pastor luterano alemán Martin Niemöller, “el odio comienza con los judíos, pero no termina ahí”. Quizá el asesinato del influencer Charlie Kirk sea el primer indicio. Haríamos bien en prestar atención a esta advertencia.

CON INFORMACION DE INFOBAE.