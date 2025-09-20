Leandro Paredes y Camila Galante se mostrarsaron en público tras los rumores de infidelidad

A pocos días de su regreso a Argentina para jugar en Boca Juniors, Leandro Paredes ha enfrentado rumores sobre una posible separación de su esposa, Camila Galante, con quien tiene tres hijos. Las especulaciones se intensificaron por presuntos vínculos del futbolista con Evangelina Anderson, lo que fue negado contundentemente por la ex de Martín Demichelis.

Para contrarrestar los rumores, Paredes y Galante se han mostrado unidos públicamente, asistiendo juntos a la obra Rocky en el Teatro Lola Membrives. Allí, posaron sonrientes junto a su amigo Nico Vázquez y su compañera Dai Fernández. En sus redes sociales, compartieron una publicación conjunta con sus hijos, Victoria, Giovanni y Lautaro, reforzando su imagen familiar.

Jorgelina Cardoso, esposa de Ángel Di María y amiga de Galante, también apoyó a la pareja, comentando: “Con cada piedra que les tiren sigan construyendo el castillo… los quiero y extraño”. Cabe recordar que recientemente Paredes y Di María se enfrentaron en un partido entre Rosario Central y Boca Juniors.

Sin embargo, en los últimos días surgió un nuevo rumor sobre un posible descontento de Galante hacia una colaboración con Anderson, aunque ninguno de los involucrados se ha manifestado públicamente al respecto, eligiendo comunicarse a través de sus acciones.

El viernes pasado, la pareja disfrutó la obra Una Navidad de Mierda en el Teatro Premier, donde Paredes asistió acompañado de su compañero de equipo Ander Herrera. Al final de la función, el futbolista fue presentado desde el escenario y recibió aplausos de la audiencia. Posteriormente, posó para fotos en camarines y dejó su autógrafo en camisetas albicelestes, lo que fue documentado en Instagram por García Pintos, uno de los actores, quien bromeó sobre la visita de Paredes.

Durante su asistencia a Rocky, Paredes destacó la influencia de la película en el seleccionado argentino, revelando su fanatismo por la saga. Además, hizo una broma relacionada con el fútbol, regalando una camiseta de Boca a Vázquez, quien es conocido por su simpatía hacia River Plate. Vázquez, en su publicación, expresó su agradecimiento hacia el futbolista, resaltando su generosidad y admiración.