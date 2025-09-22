Tercera vía aún ausente: el peronismo y el antiperonismo siguen dominando el tablero electoral argentino

Las elecciones en Buenos Aires muestran un reacomodamiento político hacia un esquema clásico: peronismo vs. antiperonismo.

Luis Costa señala que actualmente no hay espacio para una tercera fuerza consistente a nivel nacional.

La irrupción de Javier Milei hace dos años ocupó parcialmente el lugar de “tercera vía”, consolidándose como parte del antiperonismo.

El distrito bonaerense sigue siendo clave y el libertario nunca logró imponerse allí, limitando su alcance nacional.

Malestar ciudadano se centra en economía, desempleo e inseguridad, pero persisten consensos sobre educación, salud y políticas sociales.

La tercera vía podría emerger solo si hay un doble enojo: contra el partido propio y contra el adversario histórico; por ahora, no ocurre.

El resultado de las recientes elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires volvió a colocar sobre la mesa la clásica tensión entre peronismo y antiperonismo, según señaló el analista político Luis Costa en un encuentro virtual organizado por Cohen Inversiones. Para Costa, lo sucedido no constituye un hecho aislado, sino un reacomodamiento de la escena política a nivel nacional, donde la dinámica bipartidista vuelve a imponerse con fuerza.

Durante la charla, moderada por la CEO Ana Cohen y dirigida a inversores y empresarios, el especialista sostuvo que la provincia de Buenos Aires sigue siendo un termómetro clave para la política nacional. “Tiene un componente sociodemográfico muy distinto al promedio del país y por eso el oficialismo provincial mantiene allí una base dura de apoyo”, explicó, recordando que Javier Milei nunca logró imponerse en territorio bonaerense, perdiendo en todas las instancias en que compitió allí.

Costa subrayó que la dificultad de consolidar una tercera fuerza nacional radica en la falta de una combinación de rechazo tanto al partido contrario como al propio. “Las terceras fuerzas aparecen cuando la gente sostiene no solo el rechazo contra el partido contrario, sino también un enojo profundo con el propio. Esa combinación todavía no está presente”, señaló. En ese sentido, recordó que La Libertad Avanza ocupó ese espacio hace dos años, canalizando el voto bronca, pero que hoy ya forma parte del clivaje antiperonista.

Aunque se registraron fenómenos de escisión en provincias como Mendoza, donde partidos locales restaron votos tanto a Juntos por el Cambio como a La Libertad Avanza, Costa sostuvo que esos movimientos aún carecen de la magnitud necesaria para constituir una alternativa nacional consistente. La conclusión es clara: por ahora, el tablero electoral refleja un reacomodamiento dentro del esquema peronismo-antiperonismo, sin espacio para un actor nuevo de peso.

El analista también advirtió sobre un cambio en la percepción de los votantes respecto al futuro económico. Durante meses, los ciudadanos proyectaban mejoras, pero esa expectativa se redujo y el voto opositor se consolidó como principalmente antiperonista. La persistencia de problemas estructurales como el desempleo y la inseguridad alimenta el malestar social, pero no genera automáticamente apoyo a un nuevo espacio político.

A pesar de la bronca hacia la política y la economía, Costa destacó que persisten consensos significativos en torno a ciertos valores estatales: educación pública, salud, políticas de género y programas sociales. “Nunca vi que la gente evaluara mal esos aspectos. El enojo estuvo en la economía, la corrupción o la gestión cotidiana del Estado, pero no en la existencia misma de esas prestaciones”, afirmó. Este respaldo a bienes públicos condiciona el margen de acción de cualquier gobierno, incluso frente a discursos que promuevan un desmantelamiento del Estado.

De cara a los próximos meses, el analista remarcó que la evolución política dependerá en gran medida de la economía y de la capacidad del oficialismo de reconstruir confianza. “Hoy el Gobierno intenta reconstruir cadenas de decisión que sean aceptadas como válidas, porque cada vez más sus medidas carecen de legitimidad”, sostuvo, señalando que el escenario económico y social marcará la pauta de la política nacional.

En síntesis, según Costa, el panorama electoral confirma que la dinámica del país vuelve a centrarse en la polarización tradicional, con el peronismo y el antiperonismo como protagonistas principales, y que la tercera vía seguirá siendo, al menos en el corto plazo, una alternativa débil e incipiente, condicionada por la falta de un doble descontento ciudadano que la sustente. El tablero bonaerense, en este sentido, confirma su rol de espejo del país y evidencia la consolidación de la polarización en el horizonte rumbo a 2025.