Escándalo Juan Pablo Aversa: Es necesario que se esclarezca en forma urgente



No es la primera vez que el funcionario municipal Juan Pablo Aversa está en el ojo de la tormenta. En esta oportunidad, la oposición dice tener pruebas suficientes para demostrar que ha violado disposiciones legales que le impiden comercializar con la Municipalidad debido a su condición de funcionario. Las restricciones que tiene Aversa son extensibles a su grupo familiar primario; por lo tanto, a nadie se le ocurra oponer una defensa insostenible, ya que eso generará más descontento del que ya existe.

Viotti no puede permitirse que se dude de él ni enlodar la gestión municipal de su gobierno por un hecho que, aunque considerado menor, tiene repercusiones significativas. La oposición debería llevar el asunto ante la justicia lo antes posible; de lo contrario, sus denuncias serán solo mediáticas y no conducirán a nada. Por el contrario, la gente podría terminar creyendo que se trata de denuncias motivadas por especulaciones políticas.

Este nuevo escándalo debe esclarecerse cuanto antes. Esa es responsabilidad no solo de la oposición; Viotti y Aversa también deben aportar respuestas con las pruebas pertinentes de manera urgente.





