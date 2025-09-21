Argentina quedó eliminada del Mundial de Vóley

La Selección Argentina concluyó su participación en el Mundial de Vóley 2025 con una derrota en los octavos de final frente a Italia, actual campeona del mundo. El equipo europeo se llevó el encuentro en sets corridos, con parciales de 25-23, 25-20 y 25-22, avanzando así a los cuartos de final del torneo que se desarrolla en Filipinas.

Argentina, dirigida por Marcelo Méndez, había llegado a esta fase invicta, tras destacarse en la fase de grupos y conseguir significativas victorias, incluida una ante Francia, bicampeona olímpica. Esta actuación había generado expectativas optimistas en el equipo.

Sin embargo, Italia demostró su experiencia y capacidad, controlando el juego y neutralizando los ataques argentinos. Los europeos marcaron diferencias cruciales en los momentos decisivos de cada set, impidiendo que la Selección impusiera su estilo de juego.

A pesar de la eliminación, la participación argentina dejó aspectos positivos y consolidó una generación que continúa su ascenso en el vóley internacional.