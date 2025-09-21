Albon arruinó la carrera de Colapinto en el GP de Azerbaiyán

Un choque del piloto de Williams, Alex Albon, perjudicó significativamente la carrera de Franco Colapinto, corredor de Alpine, en el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Albon recibió una penalización de 10 segundos, mientras que el argentino finalizó en la 19ª posición.

En la vuelta 17, Colapinto salió de boxes delante de Albon, quien ocupaba el último lugar. Sin embargo, el tailandés impactó por detrás, desestabilizando al argentino, lo que afectó su desempeño en el circuito de Bakú. Colapinto giró y colisionó lateralmente contra el muro. Aunque el daño a su auto fue menor, perdió tiempo y cayó en posiciones, aventajando brevemente a Pierre Gasly, pero finalmente terminó en el fondo de la clasificación.

Previo a la carrera, Colapinto también había enfrentado problemas en la clasificación. Durante su intento de avanzar a la Q2, perdió el control de su Alpine en la curva 4, chocando contra las defensas. Este incidente, que generó la tercera bandera roja de la sesión, ocurrió justo después de que Gasly también se saliera de la pista sin colisionar.

Por su parte, Albon había quedado eliminado en la Q1 tras golpear la barrera en la curva 1. Luego de la clasificación, el piloto tailandés admitió que su error le impidió cumplir con sus expectativas de llegar a la Q3.