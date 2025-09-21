Lionel Messi brilló con dos goles en la victoria de Inter Miami

El argentino, que se acerca a la renovación de su contrato a sus 38 años, inició su actuación brillante con una asistencia desde su propio campo a su compatriota Tadeo Allende, quien abrió el marcador en el minuto 35. Messi marcó su primer gol del partido en el minuto 66, recuperando la ventaja para su equipo tras recibir un pase de Jordi Alba y rematar con precisión. En el minuto 85, selló su actuación con un impresionante zurdazo desde el borde del área, que se coló en la escuadra.

El ex compañero de Messi, 'El Jefecito', destacó su capacidad para liderar al equipo en momentos críticos. "Es una ventaja tenerlo y hoy lo pudimos aprovechar", dijo.

El DC United, que ya estaba eliminado de la competencia, anotó a través de Christian Benteke y Jacob Murrell en los minutos 53 y 90+7 respectivamente.

Con esta victoria, el Inter Miami ascendió a la quinta posición de la Conferencia Este con 52 puntos, aunque necesita mejorar su rendimiento para asegurar un lugar en los playoffs. No obstante, aún tiene posibilidades de alcanzar el primer lugar de la conferencia, a ocho puntos del líder, Philadelphia Union, y con tres partidos menos.

El doblete de Messi, su séptimo de la temporada, le permitió superar al delantero inglés Sam Surridge, quien cuenta con 21 goles en 31 partidos. Además, Messi estuvo cerca de aumentar su cuenta, estrellando un disparo en el travesaño y proporcionando un pase a Mateo Silvetti, que fue derribado en el área por el arquero rival.