Néstor Grindetti habló por Independiente y picó la previa del clásico

El presidente de Independiente, Néstor Grindetti, avivó la previa del clásico de Avellaneda con declaraciones contundentes. A pocos días del enfrentamiento frente a Racing, Grindetti subrayó la importancia de los títulos en la historia del club. “Para ser Rey de Copas hay que ganarlas y llegar al número de Independiente. A Racing le falta mucho para eso”, declaró durante una entrevista en Dsports Radio.

El dirigente no esquivó la rivalidad y aseguró no preocuparse por el rendimiento de Racing: “No me importa lo que pasa del otro lado. El próximo domingo vamos a estirar la ventaja, y dudo que alguna vez se dé vuelta”, afirmó, resaltando que el historial favorece a Independiente, con 89 triunfos contra 71 de Racing y 77 empates.

Grindetti mostró confianza en el desempeño de su equipo y desestimó comparaciones con los jugadores rivales: “Nosotros tenemos un equipazo, no elegiría a nadie de Racing. Confío mucho en nuestros jugadores. Mi gran deseo es volver a jugar y ganar la Copa con Independiente”.

Sus declaraciones generan expectativa en el contexto del debut de Gustavo Quinteros como entrenador de Racing. El próximo domingo, en el Estadio Libertadores de América, se verá si Independiente respalda la confianza de su presidente o si Racing responde en el campo de juego.