La incómoda situación que vivó Evangelina Anderson con Eros Ramazotti

Evangelina Anderson asistió a la Semana de la Moda en Milán y, en las últimas horas, almorzó con amigas en la casa de Eros Ramazzotti. Junto a Majo Martino, Celeste Martino y Milca Gili, la panelista de Sálvese quien pueda (América) disfrutó de la comida organizada por Gili.

En sus redes sociales, Anderson agradeció el evento: “Gracias Milca Gili por organizar tremendo almuerzo en la casa de Eros Ramazzotti”.

Durante el encuentro, las amigas se grabaron cantando "Otra como tú", una de las canciones más conocidas del artista. Sin embargo, la situación se tornó incómoda cuando Ramazzotti intentó darle un beso a Anderson. Ella esquivó el gesto inclinándose hacia abajo, pero poco después, el cantante lo intentó de nuevo mientras las otras reían. En sus historias de Instagram, Gili compartió el momento, comentando: “Alguien se enamoró…”.