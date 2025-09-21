Peter Lanzani recordó el insólito cambio estético que le pidió un director de cine

El actor Peter Lanzani destacó su habilidad para adaptar su físico según los roles que interpreta, enfatizando que elige su apariencia según su comodidad personal, sin dejarse influenciar por tendencias.

En una reciente entrevista con Alan Parodi en el ciclo "Terapia Picante", Lanzani compartió anécdotas sobre las inusuales propuestas que ha recibido de directores, incluyendo la sugerencia de eliminar su distintivo lunar facial. Durante la grabación de "El Ángel" y "El Clan", Luis Ortega le planteó esta posibilidad. Sin dudar, Lanzani respondió: “¿Cómo me vas a sacar un lunar?” y explicó que su lunar es una parte importante de su identidad: “Mucha gente me reconoce por él”.

A pesar de su rechazo, Lanzani comprendió la perspectiva de Ortega sobre la transformación del look como parte de la caracterización. “El look te ayuda a armar el personaje”, admitió, subrayando cómo cambios como un corte de pelo pueden modificar la postura y la presencia del actor.