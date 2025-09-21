Se supo el verdadero motivo de la separación de Ale Sergi y Andrea Rincón

El romance entre Andrea Rincón y Ale Sergi, que hizo titulares en 2013, es recordado por su intensidad y brevedad. Aunque la relación duró poco más de un año, la pareja había planeado casarse y ampliar la familia. Sin embargo, su ruptura fue abrupta y dejó interrogantes que ahora Rincón ha comenzado a responder.

En una reciente entrevista con "Los Profesionales de Siempre" en El Nueve, Rincón compartió detalles sobre la última discusión que tuvo con el líder de la banda Miranda! "Se enojó y me bloqueó por algo que dije en un programa", explicó, añadiendo que nunca más volvieron a comunicarse. "Lo último que recuerdo fue un insulto y un bloqueo; no terminó bien", lamentó.

A pesar de la manera en que concluyó su relación, Rincón afirmó que siempre se sintió amada por Sergi. "Fui la única mujer a la que le pidió matrimonio, se tatuó por mí y propuso tener hijos", destacó, reflejando la complicidad que existió entre ambos.

Con el tiempo, la actriz ha dejado atrás cualquier resentimiento. Rincón asegura que prefiere recordar los momentos positivos que vivió junto a Sergi, subrayando que su romance fue una etapa significativa en su vida y que, a pesar del doloroso final, siempre lo recordará como un gran amor.