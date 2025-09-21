Yuyito González explicó por qué se separaro de Javier Milei

Yuyito González explicó por qué se separaro de Javier MileiESPECTÁCULO Julia VOSCO
La relación entre Amalia "Yuyito" González y Javier Milei, presidente de la Nación, finalizó hace seis meses. Desde entonces, la conductora se había mostrado reacia a ofrecer declaraciones, pero recientemente accedió a hablar con Mirtha Legrand en un programa de televisión.
Durante la entrevista, Legrand le preguntó directamente si estaba enamorada. González respondió que no, aunque admitió haberlo estado en el pasado. Siguió explicando que la relación con Milei fue intensa, pero que surgieron diferencias que llevaron a su separación. “Tuvimos una discusión y no nos arreglamos”, dijo González, proporcionando detalles sobre las razones de la ruptura.
Aclaró que, aunque mantuvieron un contacto esporádico, no hay rencores: “Lo que más me importa en cualquier relación es tener paz”. Legrand, incisiva, le preguntó por qué terminó su relación con Milei, a lo que González respondió que había cuestiones de pareja complicadas, señalando que tanto ella como el presidente tienen personalidades difíciles.
González negó que hubiera terceros en discordia, a pesar de que Legrand insinuó un posible regreso de Milei con la actriz Fátima Flórez. "Nadie ni nada tuvo que ver con nuestra relación", afirmó, y destacó que, a su juicio, fue una influencia positiva para él.
Además, recordó un encuentro reciente con Karina Milei, hermana del presidente, durante un desfile. Dijo que fue una sorpresa y expresó cierto nerviosismo por cómo podría reaccionar Karina, dado que no habían hablado desde su separación.