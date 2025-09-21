Una joya enigmática en Mendoza

El Pozo de las Ánimas, ubicado a 67 km de la ciudad de Malargüe y a 329 km de la Ciudad de Mendoza, es un atractivo turístico que combina belleza natural con una fascinante leyenda. Accesible por la ruta 222, se necesita aproximadamente cuatro horas en auto para llegar.

Este fenómeno geológico está formado por dos grandes depresiones, separadas por un estrecho istmo, que podrían fusionarse en un solo pozo debido a la erosión. Cada depresión mide aproximadamente 200 metros de diámetro y 80 metros de profundidad hasta el agua, sumando otros 20 metros debajo de la superficie.

La dolina, generada por la disolución de materiales blandos como el yeso en el subsuelo, ha sido moldeada por la erosión de las aguas subterráneas, creando impresionantes cavidades cónicas.

Los visitantes destacan la belleza del lugar, ideal para actividades al aire libre en familia y una experiencia perfecta para los amantes de la naturaleza y la fotografía.