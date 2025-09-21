Zelensky anunció que se reunirá con Donald Trump en la ONU la próxima semana

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelensky, anunció que se reunirá con el presidente estadounidense, Donald Trump, la próxima semana durante la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En declaraciones a la prensa, Zelensky señaló que abordará temas de garantías de seguridad en el contexto de un posible acuerdo de paz con Rusia, así como las sanciones contra Moscú, que Ucrania ha solicitado en múltiples ocasiones a Estados Unidos.

Zelensky también destacó un encuentro entre las primeras damas de Ucrania y Estados Unidos, Olena Zelenska y Melania Trump, que se centrará en cuestiones humanitarias, particularmente en la situación de los niños. Esta será la primera reunión privada de ambas.

Además, el mandatario ucraniano adelantó que espera mantener varios encuentros con líderes y representantes de otros países en los márgenes de la Asamblea. Uno de los puntos a discutir será el acuerdo sobre minerales firmado entre Washington y Kiev, que otorga acceso privilegiado a los recursos naturales de Ucrania a cambio de inversiones estadounidenses.

Esta declaración se produjo poco después de que Zelensky informara sobre un ataque masivo por parte de las fuerzas rusas, que lanzó 40 misiles y cerca de 580 drones en varias regiones de Ucrania, dejando al menos tres muertos y decenas de heridos. Entre las regiones afectadas se encuentran Dnipropetrovsk, Mykolaiv, Chernihiv y Kiev, donde los ataques causaron daños en edificios residenciales y en infraestructura civil.

El jefe de la administración militar de Dnipropetrovsk, Sergiy Lysak, reportó que los ataques resultaron en un muerto y 26 heridos, mientras que el líder de la administración de Kiev, Mykola Kalashnyk, afirmó que los asentamientos pacíficos están siendo atacados. El presidente Zelensky condenó estos ataques como una estrategia deliberada de Rusia para aterrorizar a los civiles y reafirmó la necesidad de una fuerte respuesta internacional, incluyendo el fortalecimiento de la defensa aérea y el aumento de sanciones.

Zelensky agradeció a los defensores de Ucrania y a los aliados que brindan apoyo, subrayando que cada restricción a Rusia contribuye a salvar vidas.