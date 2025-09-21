Yuyito González reveló los verdaderos motivos de la separación con Javier Milei

Amalia “Yuyito” González estuvo este sábado como invitada en La noche de Mirtha Legrand (Eltrece) y reveló los verdaderos motivos de su separación de Javier Milei.

“Estuvimos los dos muy enamorados, y bueno... cuestiones de pareja... medio que ahí... a ver cómo lo digo sencillamente... medio que tuvimos una agarrada y no nos arreglamos”, explicó.

La conductora de Empezar el día (Ciudad Magazine) también detalló: “Pasaron unos meses y yo dije algo en mi programa o publiqué algo, o algo pasó, y recibí un mensaje, y ahí es como que retomamos. Tampoco hablamos de nada, cero pase de factura, y tenemos una relación esporádica. Tampoco es que estamos todos los días hablando ni mucho menos, pero a mí lo que más me importa, en cualquier tipo de relación, es tener paz y no tener rencores”.

Mirtha fue directa y le preguntó: “¿Por qué se cortó?“. ”Cuestiones de pareja. No son personalidades fáciles ni la de Javier ni la mía. Tampoco tenemos una gran experiencia en el tema del ir y venir de pareja, y cuando pasó algo que a mí no me cerró... soy brava yo también".

“Soy una mujer muy tranquila, pero tengo muchas convicciones en respecto a las cosas que quiero para mí. Si veo que de alguna manera pasa algo que sale de ese curso, sale otro aspecto de mi personalidad”, enfatizó.

Silvina Escudero, otra de las invitadas al programa, analizó: “Entonces, no fue falta de amor”. Yuyito coincidió con la bailarina y respondió: “No, no fue falta de amor. Fue una discusión que la manejamos de la forma... tampoco es fácil la vida de un presidente, no es como pelearte con tu novio que tiene otra profesión. Nada ni nadie tuvo que ver con el final de nuestra relación”.

“Por mi parte, tengo como el sentimiento anestesiado. Cuando se dio vuelta esa página empecé a tomar otra actitud que es muy saludable para mí, que es aceptar las cosas como son. Soy una mujer de fe, así que yo creo que Dios me pone en lugares y me saca en donde él dispone. Estoy muy tranquila por la relación, porque estoy convencida de que fui una muy buena influencia para él”, concluyó.

