Meta presentó nuevos anteojos inteligentes y uno de los modelos tiene su propia pantalla

A última hora del miércoles, Meta celebró su evento Connect 2025 para presentar su nueva línea de anteojos inteligentes en colaboración con marcas reconocidas en ese mundillo. Son tres modelos en total: la segunda generación de las que comercializa junto a Ray-Ban; unas gafas de sol smart diseñadas para deportistas junto a Oakley; y el destacado, el primer wearable de la exFacebook con pantalla y realidad aumentada.

Meta Ray-Ban Display, nuevos smartglasses con pantalla propia y control con una pulsera

El aspecto del producto no fue precisamente sorprendente, ya que se había filtrado en las horas previas al evento del miércoles. Sin embargo, resalta en el segmento de los wearables por reflotar una propuesta que Google probó en el 2012, sin suerte: poner información virtual frente a los ojos del usuario, cortesía de la realidad aumentada.

Los lentes de las Meta Ray-Ban Display funcionan como pantallas de visualización traslúcidas. Esto significa que imprime información digital sobre el mundo real, combinando ambos entornos. Por ejemplo, muestra indicaciones peatonales, textos (sirve para subtítulos en tiempo real) y permite realizar videollamadas.

Otro detalle interesante de estos anteojos inteligentes de Meta es su pulsera EMG (siglas de electromiografía) que permite controlar la interfaz del dispositivo mediante movimientos de la mano.

El precio de las Meta Ray-Ban Display es de 799 dólares, una cifra que empata a la de muchos teléfonos de alta gama. Debutará en mercados seleccionados a partir del 30 de septiembre; se esperan anuncios respecto a su llegada a más países.

Hay un aspecto en el que vale la pena detenerse: a diferencia de las gafas inteligentes que anteriormente lanzó esta compañía, su nombre aparece al frente: primero “Meta”, después “Ray-Ban”. Esto podría denotar el foco puesto más en la tecnología que en la pura estética.

Ray-Ban Meta (Gen 2), la segunda generación

Con la primera versión de este producto, la compañía reconocida por sus redes sociales (Facebook, Instagram) se consolidó en este sector de la industria del hardware. Las Ray-Ban Meta tuvieron una buena acogida en el mercado y se convirtieron en uno de los paradigmas de la categoría. Ahora, la sociedad insiste con una segunda generación.

Qué cambia en las Ray-Ban Meta (Gen 2)? Tienen una batería con más autonomía que puede durar hasta 8 horas con uso normal. Además, su estuche de carga agrega 48 horas adicionales, en comparación con las 32 de la versión anterior.

En su ficha técnica se destaca su cámara de 12MP capaz de grabar videos en resolución 3K y sus 32GB para almacenamiento.

El precio de la segunda generación de las Ray-Ban Meta es de 379 dólares. Ya están disponibles en algunos mercados, con tres monturas diferentes para elegir.

Oakley Meta Vanguard, un modelo para deportistas

A mediados de año, la firma californiana promocionó sus primeras gafas con la marca Oakley de la mano del futbolista Kylian Mbappé. Se esperaba que los anteojos sean parecidos a los que usan los ciclistas, pero no fue así. Ahora, ese plan rumoreado se concreta.

Las Oakley Meta Vanguard tienen una fisonomía que envuelve el rostro y están especialmente diseñadas para deportistas. A diferencia de otros modelos del fabricante, la cámara está en posición central, es decir, entre ceja y ceja. Bueno, apenas por debajo, con sus 12MP. La ubicación de la cámara no es casual: en caso de que la use un ciclista, no habrá interferencias visuales con el casco.

Además, los lentes son reflectantes. Otro detalle, que recoge Engadget: la batería de estos anteojos se optimizó para un rango de temperaturas más amplio, con una mejor resistencia en entornos hostiles.

El precio de las Oakley Meta Vanguard es de 499 dólares. En este caso, habrá que esperar hasta el 21 de octubre para que hagan pie en el mercado.

