Cuatro ladrones menores de edad se enfrentaron a tiros con la Policía durante una persecución en Mar del Plata

Cuatro ladrones menores de edad se enfrentaron a tiros con la Policía este sábado en Mar del Plata y uno de ellos quedó detenido. Se trata de una banda que se dedica a robarle a choferes de aplicaciones.

El feroz enfrentamiento se produjo este sábado, luego de que una investigación policial lograra confirmar que había cinco jóvenes, de entre 13 y 16 años, que estaban implicados en al menos tres robos cometidos en distintos barrios marplatenses durante la última semana.

El último de los robos se había dado en el barrio Las Heras, cuando un chofer de aplicaciones llamó al 911 y denunció que un grupo de adolescentes armados lo interceptó durante el viernes por la noche para robarle el auto, un Renault Logan blanco.

Unas horas después, durante la madrugada de este sábado y a partir de un aviso por radio, el Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría sexta localizó el automóvil en la intersección de las calles Beruti y Portugal e inició una persecución que se extendió por varias cuadras.

De acuerdo con la información publicada por el medio marplatense 0223, la fuga concluyó en la esquina de Ecuador y French, donde los sospechosos perdieron el control del vehículo y chocaron.

Cinco jóvenes bajaron del auto robado y, con el objetivo de garantizar su huida, uno disparó al menos dos veces contra los efectivos policiales, aunque ningún agente resultó herido.

Tras el enfrentamiento a tiros, cuatro de los adolescentes fueron reducidos y aprehendidos. Durante el operativo, varios allegados de los acusados arrojaron piedras contra el móvil policial y el vehículo de la víctima.

Entre los elementos recuperados, la Policía secuestró teléfonos celulares —incluidos un iPhone y dos Samsung— y documentación que fue restituida al conductor asaltado.

Al tratarse de menores de edad, se determinó que la causa quedara en manos del fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1 de Mar del Plata, Marcelo Yañez Urrutia.

Luego de que se pusiera al tanto de lo ocurrido, Yañez Urrutia ordenó la detención del mayor de los detenidos, de 16 años, quien fue trasladado al Centro Especializado de Aprehensión.

Los otros tres adolescentes fueron notificados de la formación de la causa en su contra y entregados a sus padres.

Los investigadores creen que la banda robó también un Volkswagen Gol Trend el 15 de septiembre.

En la denuncia realizada por la víctima, se relató que dos de los acusados lo interceptó a bordo de otro auto, mientras que un tercero que circulaba en una moto lo había amenazado con un arma de fuego. Horas más tarde, el auto fue encontrado abandonado en la zona de Ituzaingó, con una pintada en el capot que decía “Barrio Libertad”.

Al día siguiente, los menores repitieron el robo contra un chofer de aplicación que circulaba en un Fiat Siena. El hombre iba camino a buscar a una pasajera, cuando uno de los adolescentes salió del mismo domicilio, se sentó a su lado y lo apuntó con un arma.

Luego de que la amenazaran, la víctima se bajó del vehículo, entregó su billetera, la documentación que tenía y su teléfono personal.

Tras escapar, el conductor logró pedir ayuda en el centro de salud de Ameghino, ubicado a 11 kilómetros del centro de Mar del Plata. Varias horas después, el auto fue encontrado con las ventanillas rotas y sin la llave.

Finalmente, los adolescentes también se habrían apoderado de una camioneta Jeep Renegade que fue encontrada incendiada en un camino rural el 17 de septiembre. La víctima fue un joven de 23 años que fue interceptado cuando circulaba por Pasaje Venezuela y Santa Cruz.

Según explicaron fuentes oficiales del caso, la relación entre los menores y los demás robos pudo ser cotejada a través de un análisis de sus perfiles en redes sociales. Fue así que encontraron varias fotografías de los involucrados junto con los vehículos que robaban.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.