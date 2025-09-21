Israel dijo que el reconocimiento británico del Estado palestino es una “recompensa” a los terroristas de Hamas

El Ministerio de Exteriores de Israel condenó enérgicamente este domingo la decisión del Reino Unido de reconocer al Estado de Palestina, calificando la medida como una “recompensa para Hamas” en respuesta a los anuncios coordinados de reconocimiento por parte de tres potencias occidentales.



“El reconocimiento no es más que una recompensa para Hamas, envalentonado por su filial de la Hermandad Musulmana en el Reino Unido”, declaró el Ministerio israelí en su cuenta oficial de X, adoptando un tono particularmente duro contra la decisión británica.



El comunicado oficial agregó una acusación directa: “Los propios líderes de Hamas admiten abiertamente: este reconocimiento es una consecuencia directa, el fruto de la masacre del 7 de octubre” de 2023, instando a Londres a “no dejar que la ideología yihadista dicte sus políticas”.

Reconocimiento coordinado

El primer ministro británico Keir Starmer anunció el domingo el reconocimiento formal del Estado palestino por el Reino Unido, en una decisión coordinada con Canadá y Australia que marca un cambio histórico en la diplomacia occidental hacia el conflicto de Medio Oriente.



“Ante el creciente horror en Oriente Medio, actuamos para mantener viva la posibilidad de la paz y una solución de dos Estados. Esto significa un Israel seguro y protegido junto a un Estado palestino viable”, declaró Starmer en un mensaje grabado difundido en redes sociales.



Canadá encabezó los anuncios cuando su primer ministro Mark Carney comunicó la decisión, convirtiéndose en el primer país del G7 en reconocer un Estado palestino. Australia siguió poco después con el anuncio del primer ministro Anthony Albanese.

Llamadas a la anexión

La respuesta israelí fue más allá de la condena diplomática, con dirigentes ultranacionalistas planteando medidas de represalia. Los ministros Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir propusieron la anexión formal de Cisjordania como respuesta directa a los reconocimientos.

Smotrich, ministro de Finanzas y líder del Partido Nacional Religioso-Sionismo Religioso, declaró en X que “la única respuesta a la maniobra antiisraelí es la soberanía sobre la patria del pueblo judío en Judea y Samaria (Cisjordania) y la eliminación definitiva de la absurda idea de un Estado palestino”.

El ministro apeló directamente al primer ministro Benjamin Netanyahu: “Señor primer ministro, el momento es ahora y está en sus manos”, recordando que “los días en que Reino Unido y otros países determinaban nuestro futuro han terminado”.

Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, defendió “la imposición inmediata de la soberanía en Judea y Samaria y el aplastamiento total de la autoridad terrorista ‘palestina’”. El ministro anunció su intención de presentar una propuesta concreta para la anexión en la próxima reunión del Consejo de Ministros israelí.

Contexto regional

Previamente, Netanyahu había declarado durante la reunión de su gabinete que la creación de un Estado palestino “pondría en peligro nuestra existencia y serviría como un absurdo premio al terrorismo”, prometiendo oponerse a estos esfuerzos durante la Asamblea General de la ONU.

También el ministro de Cultura y Deportes, Miki Zohar, pidió la “aplicación de la soberanía en Judea y Samaria”, mientras que el Consejo Yesha, que agrupa a las colonias israelíes de Cisjordania, anunció una reunión de urgencia.

Aunque casi 150 países reconocen mundialmente el Estado palestino, Reino Unido y Canadá se convirtieron en los primeros del G7 en hacerlo, en vísperas de una cumbre para la solución de dos Estados promovida por Francia y Arabia Saudita en la ONU. Se espera que otros siete gobiernos, incluyendo Francia, anuncien reconocimientos similares en las próximas horas.

CON INFORMACION DE INFOBAE.