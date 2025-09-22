Pullaro en la Rural: "Cuando Argentina se asemeje más a Santa Fe, será un país diferente"

Pullaro y Scaglia impulsan la defensa del interior productivo en la Expo Rural de Rafaela

En el cierre de la 118ª Expo Rural de Rafaela, el gobernador Maximiliano Pullaro, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia, envió un contundente mensaje político y productivo. Ambos enfatizaron la necesidad de fortalecer la representación de Santa Fe en el Congreso y defender al interior productivo.

Pullaro destacó el esfuerzo diario de las familias del campo: "Ellos son quienes sustentan a Argentina". También subrayó la importancia de reinvertir los recursos generados por el campo y la industria, mencionando que "nadie piensa en paraísos fiscales; se busca generar trabajo".

El gobernador valoró las inversiones en infraestructura provincial, señalando que se repararon 3.400 kilómetros de rutas y 1.200 de canales. "A diferencia de Bahía Blanca, Santa Fe no tuvo problemas por la última lluvia gracias a estas obras", afirmó.

En su crítica a las retenciones, Pullaro aseguró: "Son el peor impuesto de Argentina. Necesitamos una reforma tributaria, pero lo primordial es defender al interior productivo".

Asimismo, hizo hincapié en la importancia de contar con diputados santafesinos en el Congreso: "No podemos permitir que decisiones tomadas en el AMBA nos sean impuestas. Cuando Argentina se asemeje más a Santa Fe, será un país diferente".

El evento también contó con la presencia de autoridades como el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, y por supuesto, con el anfitrión, el presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Leonardo Alassia y el Intendente de Rafaela Leonardo Viotti.