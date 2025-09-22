Mársico y Caruso en Buenos Aires

La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue sede del 7° Encuentro de Concejos Deliberantes de Argentina, organizado por Legislaturas Conectadas, una red que promueve la comunicación y acción interparlamentaria con participación ciudadana.

El evento reunió a 150 representantes de 70 delegaciones de todo el país, incluyendo a las 23 provincias y C.A.B.A., brindando un marco federal al encuentro. Los concejales y responsables de prensa intercambiaron experiencias y propuestas para mejorar la institucionalidad y el trabajo cotidiano, además de fortalecer la colaboración entre ellos.

Representando al Concejo Municipal de Rafaela, asistieron el presidente Lisandro Mársico y la vicepresidenta María Paz Caruso, quienes participaron activamente en las jornadas que incluyeron charlas, disertaciones y dinámicas grupales.

El primer día se centró en temas de “Juventud, Riesgos y Acción”, con una exposición de Matías Kornetz sobre bullying, grooming y consumos problemáticos. El Diputado Hernán Reyes abordó políticas públicas en territorio y, posteriormente, la Fundación Éforo y el director de Atención Ciudadana, Martín Cesar, presentaron sobre participación ciudadana juvenil.

Los concejales de Rafaela intercambiaron ideas con representantes de Santiago del Estero, Neuquén, Merlo, Luján y San Martín, enfocándose en legislaciones sobre apuestas en línea y consumos problemáticos digitales.

El segundo día, se trató el tema “Innovación Digital en Concejos Deliberantes”, liderado por Pablo Riveros, cuya charla llevó a mesas de trabajo donde se discutió la aplicación de la Inteligencia Artificial en el ámbito legislativo. Mársico y Caruso destacaron la importancia de capacitarse en estos temas para mantener la vanguardia.

Al finalizar el encuentro, se compartieron conclusiones sobre la relevancia del trabajo interdisciplinario y la colaboración entre distintos niveles de gobierno. Mársico calificó la experiencia como “enriquecedora” y subrayó que trajo ideas valiosas para Rafaela. Caruso, por su parte, enfatizó la necesidad de intercambiar conocimientos sobre cómo abordar diversas temáticas para fortalecer el vínculo con los ciudadanos.

El Concejo Municipal de Rafaela reafirma su compromiso de ser un órgano legislativo conectado y cercano a la comunidad, promoviendo la pluralidad de ideas.