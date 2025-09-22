"¡Más oscuro, échale agua!": Un escándalo que Viotti no puede permitir

Por Carlos Zimerman

Ciudad con falta de higiene, veredas rotas, estiércol de aves imposible de controlar, inseguridad creciente, accidentes de tránsito por falta de una política vial seria y responsable, e iluminación deficiente a pesar de la inversión millonaria en luminarias. Las calles están cada día más deterioradas y reciben muy poco mantenimiento, mientras algunos funcionarios parecen ser "casi ñoquis", lo que refleja una falta de gestión.

Estas son algunas de las acusaciones que se le puede hacer al Intendente Leonardo Viotti desde su asunción en diciembre de 2023. No obstante, aunque son políticas de gobierno erradas, no dejan de ser políticas al fin. Lo que Viotti no puede permitir de ninguna manera es que se le acuse de actos que bordean la corrupción, los cuales seguramente no deberían ser atribuibles a su persona.

Leonardo Viotti no se puede dar ese lujo; debe tomar decisiones inmediatas y exigir explicaciones a cualquier funcionario involucrado en algún hecho oscuro. Si las respuestas no son las adecuadas, debe cesar a esos funcionarios sin miramientos y sin pérdida de tiempo. Su historia política y personal no se lo permite.



No es la primera vez que el funcionario municipal Juan Pablo Aversa está en el ojo de la tormenta. En esta oportunidad, la oposición dice tener pruebas suficientes para demostrar que ha violado disposiciones legales que le impiden comercializar con la Municipalidad debido a su condición de funcionario. Las restricciones que tiene Aversa son extensibles a su grupo familiar primario; por lo tanto, a nadie se le ocurra oponer una defensa insostenible, ya que eso generará más descontento del que ya existe.

Viotti no puede permitirse que se dude de él ni enlodar la gestión municipal de su gobierno por un hecho que, aunque considerado menor, tiene repercusiones significativas. La oposición debería llevar el asunto ante la justicia lo antes posible; de lo contrario, sus denuncias serán solo mediáticas y no conducirán a nada. Por el contrario, la gente podría terminar creyendo que se trata de denuncias motivadas por especulaciones políticas.

Este nuevo escándalo debe esclarecerse cuanto antes. Esa es responsabilidad no solo de la oposición; Viotti y Aversa también deben aportar respuestas con las pruebas pertinentes de manera urgente.





